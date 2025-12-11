Армения получит от ЕАЭС беспошлинную квоту на 15 тысяч электромобилей

ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Армения в 2026 году получит от ЕАЭС беспошлинную квоту на ввоз 15 тысяч электромобилей, сообщил в четверг министр экономики республики Геворг Папоян по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Москве.