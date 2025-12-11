Рейтинг@Mail.ru
Армения получит от ЕАЭС беспошлинную квоту на 15 тысяч электромобилей - РИА Новости, 11.12.2025
18:39 11.12.2025
Армения получит от ЕАЭС беспошлинную квоту на 15 тысяч электромобилей
Армения получит от ЕАЭС беспошлинную квоту на 15 тысяч электромобилей
в мире
армения
москва
россия
евразийский экономический союз
в мире, армения, москва, россия, евразийский экономический союз, facebook
В мире, Армения, Москва, Россия, Евразийский экономический союз, Facebook
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Москве. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 дек – РИА Новости. Армения в 2026 году получит от ЕАЭС беспошлинную квоту на ввоз 15 тысяч электромобилей, сообщил в четверг министр экономики республики Геворг Папоян по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Москве.
"Армения получит в 2026 году беспошлинную квоту на 15 тысяч электромобилей. Решение было принято на заседании глав правительств ЕАЭС с участием премьер-министра (Никола - ред.) Пашиняна", - написал Папоян в соцсети Facebook*.
Он отметил, что детали будут опубликованы позднее.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Заседание Евразийского межправительственного совета - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Пашинян призвал ЕАЭС к созданию общих энергорынков
Вчера, 17:21
 
В миреАрменияМоскваРоссияЕвразийский экономический союзFacebook
 
 
