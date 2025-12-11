Суд отправил под домашний арест чиновника из Старого Оскола

Ранее в отношении бывшего главы Старооскольского округа Владимира Жданова было возбуждено дело о получении взятки в один миллион рублей. По версии следствия, в декабре 2024 года деньги передал директор коммерческой фирмы через чиновников. Также дела заведены на должностных лиц Старооскольского и Шебекинского округов по статье о посредничестве. В среду Жданова арестовали на два месяца, а двум заместителям из администраций обоих округов избрали домашний арест.