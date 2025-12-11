Суд отправил под домашний арест чиновника из Старого Оскола

БЕЛГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста руководителю аппарата администрации Старооскольского округа, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, рассказали РИА Новости в прокуратуре Белгородской области.
Ранее в отношении бывшего главы Старооскольского округа Владимира Жданова было возбуждено дело о получении взятки в один миллион рублей. По версии следствия, в декабре 2024 года деньги передал директор коммерческой фирмы через чиновников. Также дела заведены на должностных лиц Старооскольского и Шебекинского округов по статье о посредничестве. В среду Жданова арестовали на два месяца, а двум заместителям из администраций обоих округов избрали домашний арест.
«
"Сегодня, с учетом позиции прокуратуры, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста руководителю аппарата администрации Старооскольского городского округа. Данное решение принято в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как полагает следствие, обвиняемый являлся звеном в цепочке передачи взятки, он получил более 1 миллиона рублей от заместителя главы администрации Шебекинского округа и передал денежные средства бывшему градоначальнику.
Губернатор Вячеслав Гладков 27 ноября сообщал, что глава администрации Староосколького округа Владимир Жданов решил по собственному желанию уйти с должности. С 2018 года по 2024 год Жданов возглавлял приграничный Шебекинский городской округ. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью министерства обороны РФ. В декабре 2024 года губернатор предложил Жданову перейти на должность главы администрации Старооскольского округа.