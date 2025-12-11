Обвиняемому в покушении на женщину в Казани продлили арест

В качестве обвиняемых под стражей по делу о нападении находятся основатель строительной компании "Волга-Автодор", свекор потерпевшей Станислав Шевырев, начальник службы безопасности компании Андрей Черкасин, Бурихон Хамидов и непосредственно совершивший нападение Рафис Султанов. Под домашним арестом находится Булат Галлямов, признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение. Муж потерпевшей Иван Шевырев в статусе подозреваемого, после задержания и допроса его отпустили под подписку. Как полагает следствие, Султанов, Хамидов, Галлямов, Черкасин, Шевыревы и иные неустановленные лица вступили в преступный сговор, направленный на убийство Шевыревой.