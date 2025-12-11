https://ria.ru/20251211/arest-2061417969.html
Обвиняемому в покушении на женщину в Казани продлили арест
КАЗАНЬ, 11 дек – РИА Новости. Советский районный суд Казани продлил до 14 февраля арест Бурихону Хамидову - одному из обвиняемых по делу о покушении на Ирину Шевыреву, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Суд продлил Хамидову меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 февраля", - сказал собеседник агентства.
По информации следственного управления СК РФ
по Татарстану, 14 октября на улице Восстания в Казани
неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и, нанеся ей несколько ударов ножом в область шеи, скрылся. Потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство". Потерпевшей оказалась супруга известного казанского бизнесмена Ирина Шевырева.
В качестве обвиняемых под стражей по делу о нападении находятся основатель строительной компании "Волга-Автодор", свекор потерпевшей Станислав Шевырев, начальник службы безопасности компании Андрей Черкасин, Бурихон Хамидов и непосредственно совершивший нападение Рафис Султанов. Под домашним арестом находится Булат Галлямов, признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение. Муж потерпевшей Иван Шевырев в статусе подозреваемого, после задержания и допроса его отпустили под подписку. Как полагает следствие, Султанов, Хамидов, Галлямов, Черкасин, Шевыревы и иные неустановленные лица вступили в преступный сговор, направленный на убийство Шевыревой.