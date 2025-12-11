Рейтинг@Mail.ru
В Алма-Ате более 50 человек отравились газом в поезде
14:57 11.12.2025
В Алма-Ате более 50 человек отравились газом в поезде
В Алма-Ате более 50 человек отравились газом в поезде - РИА Новости, 11.12.2025
В Алма-Ате более 50 человек отравились газом в поезде
Более 50 человек отравились газом в поезде в Алма-Ате, на место выезжали 13 бригад скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе алма-атинского управления... РИА Новости, 11.12.2025
происшествия
алма-ата
алма-ата
происшествия, алма-ата
Происшествия, Алма-Ата
В Алма-Ате более 50 человек отравились газом в поезде

Более 50 человек отравились газом в поезде в Алма-Ате

© Depositphotos.com / LyazaTretyakovaАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Depositphotos.com / LyazaTretyakova
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АСТАНА, 11 дек - РИА Новости. Более 50 человек отравились газом в поезде в Алма-Ате, на место выезжали 13 бригад скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе алма-атинского управления здравоохранения.
"Официальный ответ управления общественного здравоохранения города Алматы по пострадавшим пациентам при отравлении природным газом. На место происшествия было направлено 13 бригад скорой медицинской помощи. Всего пострадали 52 человека, в том числе дети. Все пострадавшие были доставлены в приемные покои стационаров города для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что по результатам обследований госпитализировали десять детей. Двое их них находятся в отделении реанимации, остальные — в профильных отделениях. Остальных пациентов после осмотра и оказания помощи отпустили домой.
"Состояние госпитализированных пациентов находится под контролем врачей. Все они обеспечены необходимым объемом медицинской помощи", - добавили в управлении здравоохранения Алма-Аты.
Национальный оператор железных дорог "Казахстан темир жолы" (КТЖ) сообщил, что национальный перевозчик не имеет отношения к отравлению угарным газом по прибытии поезда на железнодорожный вокзал Алматы-2.
По данным КТЖ, поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО "Пассажирские перевозки" и принадлежит частному перевозчику. Оператор добавил, что вагоны были предоставлены киностудии для съемок, компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
