МИД прокомментировал заявления Японии о российских активах - РИА Новости, 11.12.2025
18:27 11.12.2025 (обновлено: 19:48 11.12.2025)
МИД прокомментировал заявления Японии о российских активах
МИД прокомментировал заявления Японии о российских активах
Москва будет рассматривать любое участие Токио в экспериментах с российским активами как соучастие в воровстве и примет жесткие контрмеры, заявила официальный... РИА Новости, 11.12.2025
МИД прокомментировал заявления Японии о российских активах

МИД: РФ будет расценивать участие Японии в махинациях с активами как соучастие

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва будет рассматривать любое участие Токио в экспериментах с российским активами как соучастие в воровстве и примет жесткие контрмеры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы (РФ - ред.) неоднократно предупреждали всех и в частности японскую сторону, что её вовлечение в нелегитимные эксперименты с суверенными активами РФ будут рассматриваться нами, как соучастие в воровстве и преступлениях киевского режима", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что такие действия повлекут жесткие контрмеры, в том числе ассиметричные.
"Реакция Токио - очередное наглядное подтверждение, что продвигаемая Еврокомиссией и наиболее русофобски настроенными членами Евросоюза инициатива по воровству, грабежу наших суверенных резервов, носят абсолютно незаконный, нелегитимный характер", - подчеркнула Захарова.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Мерц предположил, когда удастся решить вопрос по российским активам
ЯпонияВ миреРоссияМария ЗахароваЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияМоскваУкраинаEuroclear
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
