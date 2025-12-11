Рейтинг@Mail.ru
Мерц предположил, когда удастся решить вопрос по российским активам - РИА Новости, 11.12.2025
16:57 11.12.2025 (обновлено: 17:09 11.12.2025)
Мерц предположил, когда удастся решить вопрос по российским активам
Мерц предположил, когда удастся решить вопрос по российским активам

Мерц считает, что вопрос об активах РФ решится до 19 декабря на Евросовете

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerКанцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте. 11 декабря 2025
БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что вопрос об использовании замороженных активов Российской Федерации для поддержки Украины удастся решить до пятницы на следующей неделе, сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Процесс, возможно, продвинется ещё на этой неделе. Завершить его, если это будет возможно, планируется на следующей неделе на заседании Европейского совета", - сказал Мерц, отвечая на вопрос об активах РФ. Пресс-конференция с его участием транслировалась на сайте НАТО.
Флаги ЕС, Бельгии и Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Бельгии грозит изоляция в ЕС из-за спора о российских активах, пишут СМИ
Вчера, 10:17
Он напомнил, что заседание состоится в следующий четверг и есть также договоренность в случае необходимости продолжить дискуссию в пятницу в Брюсселе, чтобы уже "действительно прийти к решению по этому вопросу".
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать их для финансирования Украины.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Премьер Бельгии может подать в суд на Еврокомиссию из-за российских активов
10 декабря, 20:00
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В США сделали громкое заявление о российских активах
10 декабря, 17:23
 
