Мерц предположил, когда удастся решить вопрос по российским активам

БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что вопрос об использовании замороженных активов Российской Федерации для поддержки Украины удастся решить до пятницы на следующей неделе, сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Процесс, возможно, продвинется ещё на этой неделе. Завершить его, если это будет возможно, планируется на следующей неделе на заседании Европейского совета", - сказал Мерц, отвечая на вопрос об активах РФ. Пресс-конференция с его участием транслировалась на сайте НАТО.
Он напомнил, что заседание состоится в следующий четверг и есть также договоренность в случае необходимости продолжить дискуссию в пятницу в Брюсселе, чтобы уже "действительно прийти к решению по этому вопросу".
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать их для финансирования Украины.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В США сделали громкое заявление о российских активах
10 декабря, 17:23