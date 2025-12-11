Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат от Бельгии выступил против изъятия российских активов - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 11.12.2025 (обновлено: 15:41 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/aktivy-2061399011.html
Евродепутат от Бельгии выступил против изъятия российских активов
Евродепутат от Бельгии выступил против изъятия российских активов - РИА Новости, 11.12.2025
Евродепутат от Бельгии выступил против изъятия российских активов
Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес выступил против изъятия ЕС российских замороженных активов, заявив РИА Новости, что это не деньги Евросоюза и что... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:22:00+03:00
2025-12-11T15:41:00+03:00
бельгия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
киев
украина
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061311660_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_4f7aa170e42837e289d869d24d95de17.jpg
https://ria.ru/20251211/izoljatsija-2061303411.html
https://ria.ru/20251210/aktivy-2061249627.html
https://ria.ru/20251210/belgiya-2061238558.html
бельгия
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061311660_0:0:1546:1159_1920x0_80_0_0_c06ee6ef6208a4dabf268ce6992b276a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бельгия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, киев, украина, европарламент, еврокомиссия
Бельгия, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Киев, Украина, Европарламент, Еврокомиссия
Евродепутат от Бельгии выступил против изъятия российских активов

РИА Новости: евродепутат от Бельгии выступил против изъятия российских активов

© Getty Images / Herman RicourФлаги Бельгии и ЕС в Брюсселе
Флаги Бельгии и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / Herman Ricour
Флаги Бельгии и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 11 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес выступил против изъятия ЕС российских замороженных активов, заявив РИА Новости, что это не деньги Евросоюза и что подобное решение ударит по простым бельгийцам.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать их для финансирования Украины.
Флаги ЕС, Бельгии и Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Бельгии грозит изоляция в ЕС из-за спора о российских активах, пишут СМИ
Вчера, 10:17
"Конечно, я тоже против изъятия российских активов. Во-первых, это не их деньги. Во-вторых, даже во время Второй мировой войны никто не изымал активы из-за рубежа. Но для меня главное то, что в этом случае против Бельгии может быть подана официальная жалоба, а это значит, что она будет наказана, и за это наказание заплатят простые люди Бельгии", - заявил Кеннес.
По его словам, еще один аргумент против этого заключается в том, что Брюссель намерен использовать российские активы для расходов на военную поддержку Киева.
"Многие раньше думали, что эти деньги будут использованы для восстановления Украины, но теперь ясно, что они должны покрыть расходы на оборону и будут использованы только во время войны. Это значит, что деньги закончатся, и ничего не останется после них. В этом проблема, когда вы инвестируете в оружие. А если вы инвестируете в жилье или восстановление страны, инфраструктура все еще существует и имеет ценность", - отметил собеседник агентства.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Politico рассказало о требовании Бельгии к ЕС в связи с активами России
10 декабря, 23:46
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Многие в ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Де Вевер
10 декабря, 21:55
 
БельгияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ миреКиевУкраинаЕвропарламентЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала