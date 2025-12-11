Евродепутат от Бельгии выступил против изъятия российских активов

ГААГА, 11 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес выступил против изъятия ЕС российских замороженных активов, заявив РИА Новости, что это не деньги Евросоюза и что подобное решение ударит по простым бельгийцам.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать их для финансирования Украины

"Конечно, я тоже против изъятия российских активов. Во-первых, это не их деньги. Во-вторых, даже во время Второй мировой войны никто не изымал активы из-за рубежа. Но для меня главное то, что в этом случае против Бельгии может быть подана официальная жалоба, а это значит, что она будет наказана, и за это наказание заплатят простые люди Бельгии", - заявил Кеннес.

По его словам, еще один аргумент против этого заключается в том, что Брюссель намерен использовать российские активы для расходов на военную поддержку Киева.

"Многие раньше думали, что эти деньги будут использованы для восстановления Украины, но теперь ясно, что они должны покрыть расходы на оборону и будут использованы только во время войны. Это значит, что деньги закончатся, и ничего не останется после них. В этом проблема, когда вы инвестируете в оружие. А если вы инвестируете в жилье или восстановление страны, инфраструктура все еще существует и имеет ценность", - отметил собеседник агентства.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.