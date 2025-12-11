Рейтинг@Mail.ru
Песков воздержался от комментариев по использованию активов России в Киеве - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/aktivy-2061344499.html
Песков воздержался от комментариев по использованию активов России в Киеве
Песков воздержался от комментариев по использованию активов России в Киеве - РИА Новости, 11.12.2025
Песков воздержался от комментариев по использованию активов России в Киеве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу сообщений СМИ о якобы предложении США использовать замороженные активы РФ для РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:51:00+03:00
2025-12-11T12:51:00+03:00
россия
украина
сша
дмитрий песков
сергей лавров
мария захарова
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20251210/aktivy-2061249627.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, дмитрий песков, сергей лавров, мария захарова, евросоюз
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Мария Захарова, Евросоюз
Песков воздержался от комментариев по использованию активов России в Киеве

Песков не прокомментировал идею США инвестировать в Украину за счет активов РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу сообщений СМИ о якобы предложении США использовать замороженные активы РФ для инвестиций в экономику Украины.
"Никак. Тоже здесь мы ничего не хотели бы комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает предложение США использовать 200 миллиардов замороженных российских активов для инвестиций в экономику Украины.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Politico рассказало о требовании Бельгии к ЕС в связи с активами России
10 декабря, 23:46
 
РоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковСергей ЛавровМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала