Песков воздержался от комментариев по использованию активов России в Киеве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу сообщений СМИ о якобы предложении США использовать замороженные активы РФ для РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:51:00+03:00
россия
украина
сша
дмитрий песков
сергей лавров
мария захарова
евросоюз
РИА Новости
