В московских аэропортах задержали и отменили более 650 рейсов

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Более 650 рейсов на прилет и вылет было отменено, отправлено на запасные аэродромы или задержано 11 декабря в аэропортах московского авиаузла на фоне действовавших несколько часов ограничений, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней.

Об отмене ограничений в этих аэропортах было объявлено около 8 утра четверга. Утром ограничения были повторно введены во "Внуково" и "Домодедово". По состоянию на 13.10 ограничения во всех аэропортах московского авиаузла сняты.