В московских аэропортах задержали и отменили более 650 рейсов
В московских аэропортах задержали и отменили более 650 рейсов - РИА Новости, 11.12.2025
В московских аэропортах задержали и отменили более 650 рейсов
11 декабря
2025-12-11T14:11:00+03:00
2025-12-11T14:11:00+03:00
2025-12-11T14:12:00+03:00
Новости
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Более 650 рейсов на прилет и вылет было отменено, отправлено на запасные аэродромы или задержано 11 декабря в аэропортах московского авиаузла на фоне действовавших несколько часов ограничений, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней.
Росавиация
сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту "Шереметьево
" около 12 ночи среды. Ближе к часу ночи четверга они были введены в московских аэропортах "Внуково" и " Домодедово
", ближе к двум часам ночи – в подмосковном "Жуковском".
Об отмене ограничений в этих аэропортах было объявлено около 8 утра четверга. Утром ограничения были повторно введены во "Внуково" и "Домодедово". По состоянию на 13.10 ограничения во всех аэропортах московского авиаузла сняты.
Ряд авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот
", "Россия" и "Победа", объявили о корректировке расписания и возможных задержках и отменах рейсов в связи с введением ограничений.
Аэропорты отмечали, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная, пассажирам задержанных оказываются услуги согласно Федеральным авиационным правилам.