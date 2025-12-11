Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах задержали и отменили более 650 рейсов - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 11.12.2025 (обновлено: 14:12 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/aeroport-2061374224.html
В московских аэропортах задержали и отменили более 650 рейсов
В московских аэропортах задержали и отменили более 650 рейсов - РИА Новости, 11.12.2025
В московских аэропортах задержали и отменили более 650 рейсов
Более 650 рейсов на прилет и вылет было отменено, отправлено на запасные аэродромы или задержано 11 декабря в аэропортах московского авиаузла на фоне... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T14:11:00+03:00
2025-12-11T14:12:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:309:3032:2015_1920x0_80_0_0_88558a9729e73bb70a6b9b9d0d996046.jpg
https://ria.ru/20251211/sochi-2061305935.html
https://ria.ru/20251211/kazan-2061307462.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903889195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6248506423f5e7aa260430685c1967d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах задержали и отменили более 650 рейсов

Более 650 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за ограничений

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Пассажиры возле электронное табло вылетов в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Более 650 рейсов на прилет и вылет было отменено, отправлено на запасные аэродромы или задержано 11 декабря в аэропортах московского авиаузла на фоне действовавших несколько часов ограничений, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту "Шереметьево" около 12 ночи среды. Ближе к часу ночи четверга они были введены в московских аэропортах "Внуково" и " Домодедово", ближе к двум часам ночи – в подмосковном "Жуковском".
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Сочи четыре авиарейса отменили из-за ограничений в московских аэропортах
Вчера, 10:29
Об отмене ограничений в этих аэропортах было объявлено около 8 утра четверга. Утром ограничения были повторно введены во "Внуково" и "Домодедово". По состоянию на 13.10 ограничения во всех аэропортах московского авиаузла сняты.
Ряд авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот", "Россия" и "Победа", объявили о корректировке расписания и возможных задержках и отменах рейсов в связи с введением ограничений.
Аэропорты отмечали, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная, пассажирам задержанных оказываются услуги согласно Федеральным авиационным правилам.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Etihad Airways в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В аэропорту Казани ввели ограничения
Вчера, 10:34
 
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала