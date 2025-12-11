Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский работают штатно - РИА Новости, 11.12.2025
08:04 11.12.2025 (обновлено: 08:05 11.12.2025)
Аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский работают штатно
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово", "Внуково", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.12.2025
Аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский работают штатно

В Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском сняли ограничения на полеты

Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово", "Внуково", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Вчера, 08:01
 
