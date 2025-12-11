https://ria.ru/20251211/aeroflot-2061272710.html
"Аэрофлот" переносит рейсы из-за ограничений в Московском регионе
11.12.2025
"Аэрофлот" переносит рейсы из-за ограничений в Московском регионе
Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного... РИА Новости, 11.12.2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла, сообщил авиаперевозчик.
Ограничения в аэропортах Москвы и Московской области были введены в ночь с 10 на 11 декабря.
"В связи с вводом в ночь с 10 декабря на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла "Аэрофлот
" вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Авиакомпания предлагает пассажирам отмененных рейсов вынужденный возврат или переоформление билетов на рейсы, выполняемые в ближайшие даты. Обмен и возврат таких билетов осуществляются без взимания дополнительной платы. На время ожидания вылета пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.