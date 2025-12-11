Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" переносит рейсы из-за ограничений в Московском регионе - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 11.12.2025 (обновлено: 04:59 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/aeroflot-2061272710.html
"Аэрофлот" переносит рейсы из-за ограничений в Московском регионе
"Аэрофлот" переносит рейсы из-за ограничений в Московском регионе - РИА Новости, 11.12.2025
"Аэрофлот" переносит рейсы из-за ограничений в Московском регионе
Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T04:45:00+03:00
2025-12-11T04:59:00+03:00
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793910742_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_04496ba2f37b30d1c81874e329141449.jpg
https://ria.ru/20251211/reysy-2061270777.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793910742_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a670ae297bfa86cd053b50f383caa9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот
Аэрофлот
"Аэрофлот" переносит рейсы из-за ограничений в Московском регионе

"Аэрофлот" переносит и отменяет рейсы из-за ограничений в Московском регионе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла, сообщил авиаперевозчик.
Ограничения в аэропортах Москвы и Московской области были введены в ночь с 10 на 11 декабря.
"В связи с вводом в ночь с 10 декабря на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Авиакомпания предлагает пассажирам отмененных рейсов вынужденный возврат или переоформление билетов на рейсы, выполняемые в ближайшие даты. Обмен и возврат таких билетов осуществляются без взимания дополнительной платы. На время ожидания вылета пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в Московском регионе
Вчера, 04:00
 
Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала