"Аэрофлот" переносит рейсы из-за ограничений в Московском регионе

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание путем переноса и отмены некоторых рейсов в связи с ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла, сообщил авиаперевозчик.

Ограничения в аэропортах Москвы и Московской области были введены в ночь с 10 на 11 декабря.

"В связи с вводом в ночь с 10 декабря на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла " Аэрофлот " вынужденно корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.