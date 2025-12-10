Рейтинг@Mail.ru
Бык и лошадь разгромили дом своего хозяина - РИА Новости, 10.12.2025
18:46 10.12.2025 (обновлено: 18:53 10.12.2025)
Бык и лошадь разгромили дом своего хозяина
Домашние бык и лошадь смогли проникнуть в дом своего хозяина, австралийского политика Эндрю Маккая, и разгромили помещение, сообщает местный телеканал Sky News. РИА Новости, 10.12.2025
в мире
в мире
В мире
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Домашние бык и лошадь смогли проникнуть в дом своего хозяина, австралийского политика Эндрю Маккая, и разгромили помещение, сообщает местный телеканал Sky News.
Видео с камеры наблюдения в доме депутата парламента Северной Территории широко разошлось в соцсетях, его также приводит Sky News. На записи видно, что в начале две домашние собаки открывают неплотно закрытую дверь и выбегают на улицу. Затем в дом по очереди проникают гнедая лошадь и белый бычок. Они ходят по комнатам, разбрасывают и портят вещи, несколько раз входят и выходят из помещения. На последних кадрах можно видеть вернувшегося позже владельца, осматривающего разгромленное жилище. Позднее он восстановил ход событий по камере наблюдения.
Бык бегает по центру подмосковных Люберец - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Хозяин быка, убежавшего в Люберцах, пытается его поймать
11 августа, 11:08
"На заметку: собакам нельзя доверять сторожить двери. К счастью, все животные целы, но теперь они узнали, что такое кондиционер, и они точно вернутся еще", - прокомментировал Маккай телеканалу сложившуюся ситуацию.
Он добавил, что животные провели в доме примерно полтора часа, постоянно выходя из него и заходя обратно. "Лошадь Крикет выпила воду из аквариума, но с рыбками гуппи все в порядке", - отметил политик.
Депутат подчеркнул, что ему нравится сельская жизнь, даже если есть риск, что животные окажутся в его гостиной. Среди домашних животных у него есть аквариумные рыбки, две собаки, две лошади, бык, десять куриц и змея.
Лошадь в степи под Астраханью провалилась в склеп времен Золотой Орды - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Астраханской области лошадь упала в склеп времен Золотой Орды
19 ноября, 15:23
 
