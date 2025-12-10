Бык и лошадь разгромили дом своего хозяина

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Домашние бык и лошадь смогли проникнуть в дом своего хозяина, австралийского политика Эндрю Маккая, и разгромили помещение, сообщает местный телеканал Sky News.

Видео с камеры наблюдения в доме депутата парламента Северной Территории широко разошлось в соцсетях, его также приводит Sky News. На записи видно, что в начале две домашние собаки открывают неплотно закрытую дверь и выбегают на улицу. Затем в дом по очереди проникают гнедая лошадь и белый бычок. Они ходят по комнатам, разбрасывают и портят вещи, несколько раз входят и выходят из помещения. На последних кадрах можно видеть вернувшегося позже владельца, осматривающего разгромленное жилище. Позднее он восстановил ход событий по камере наблюдения.

"На заметку: собакам нельзя доверять сторожить двери. К счастью, все животные целы, но теперь они узнали, что такое кондиционер, и они точно вернутся еще", - прокомментировал Маккай телеканалу сложившуюся ситуацию.

Он добавил, что животные провели в доме примерно полтора часа, постоянно выходя из него и заходя обратно. "Лошадь Крикет выпила воду из аквариума, но с рыбками гуппи все в порядке", - отметил политик.