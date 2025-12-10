Рейтинг@Mail.ru
Жительница Одессы рассказала о "бешеных" ценах в городе - РИА Новости, 10.12.2025
14:18 10.12.2025
Жительница Одессы рассказала о "бешеных" ценах в городе
Цены на некоторые продукты в Одессе сейчас "просто бешеные", они выше, чем в Европе, что совершенно не соответствует доходам населения, рассказала РИА Новости...
Жительница Одессы рассказала о "бешеных" ценах в городе

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цены на некоторые продукты в Одессе сейчас "просто бешеные", они выше, чем в Европе, что совершенно не соответствует доходам населения, рассказала РИА Новости жительница города.
"Цены в магазинах на некоторые виды продуктов даже выше, чем в Европе. Это да, цены, конечно, просто бешеные, и они не соответствуют доходам, которые у нас народ имеет", - сказала собеседница агентства.
Зарплаты жителей города при этом, по ее словам, не повысились.
"Даже частники, которые торгуют, они просто воют. Приходится скоропортящийся товар просто скидывать, чтобы хоть что-то получить на затраты при производстве товара", - добавила она.
Владимир Зеленский 14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Жительница Одессы рассказала о нищете населения города
5 октября, 05:12
 
