Жительница Одессы рассказала о "бешеных" ценах в городе
Жительница Одессы рассказала о "бешеных" ценах в городе - РИА Новости, 10.12.2025
Жительница Одессы рассказала о "бешеных" ценах в городе
Цены на некоторые продукты в Одессе сейчас "просто бешеные", они выше, чем в Европе, что совершенно не соответствует доходам населения, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2025
Жительница Одессы рассказала о "бешеных" ценах в городе
РИА Новости: жительница Одессы заявила о бешеных ценах на продукты в городе
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цены на некоторые продукты в Одессе сейчас "просто бешеные", они выше, чем в Европе, что совершенно не соответствует доходам населения, рассказала РИА Новости жительница города.
"Цены в магазинах на некоторые виды продуктов даже выше, чем в Европе
. Это да, цены, конечно, просто бешеные, и они не соответствуют доходам, которые у нас народ имеет", - сказала собеседница агентства.
Зарплаты жителей города при этом, по ее словам, не повысились.
"Даже частники, которые торгуют, они просто воют. Приходится скоропортящийся товар просто скидывать, чтобы хоть что-то получить на затраты при производстве товара", - добавила она.
Владимир Зеленский
14 октября лишил занимавшего тогда пост мэра Одессы
Геннадия Труханова гражданства Украины
. Главой Одесской городской военной администрации он назначил Сергея Лысака, который с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.