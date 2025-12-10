Жительница Одессы рассказала о "бешеных" ценах в городе

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Цены на некоторые продукты в Одессе сейчас "просто бешеные", они выше, чем в Европе, что совершенно не соответствует доходам населения, рассказала РИА Новости жительница города.

"Цены в магазинах на некоторые виды продуктов даже выше, чем в Европе . Это да, цены, конечно, просто бешеные, и они не соответствуют доходам, которые у нас народ имеет", - сказала собеседница агентства.

Зарплаты жителей города при этом, по ее словам, не повысились.

"Даже частники, которые торгуют, они просто воют. Приходится скоропортящийся товар просто скидывать, чтобы хоть что-то получить на затраты при производстве товара", - добавила она.