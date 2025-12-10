https://ria.ru/20251210/zhitelnitsa-2061038189.html
Жительницу Екатеринбурга заподозрили в похищении под видом турагента
Жительница Екатеринбурга под видом турагента похитила более 1,9 миллиона рублей у 13 клиентов, прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в... РИА Новости, 10.12.2025
