Жительницу Екатеринбурга заподозрили в похищении под видом турагента - РИА Новости, 10.12.2025
10:52 10.12.2025
Жительницу Екатеринбурга заподозрили в похищении под видом турагента
Жительницу Екатеринбурга заподозрили в похищении под видом турагента
Жительница Екатеринбурга под видом турагента похитила более 1,9 миллиона рублей у 13 клиентов, прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в... РИА Новости, 10.12.2025
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
екатеринбург
свердловская область
россия
происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Жительницу Екатеринбурга заподозрили в похищении под видом турагента

Жительницу Екатеринбурга заподозрили в краже почти 2 млн руб под видом турагента

Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Статуя богини правосудия. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Жительница Екатеринбурга под видом турагента похитила более 1,9 миллиона рублей у 13 клиентов, прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемая под видом агента туристической компании сообщала обращавшимся к ней жертвам о возможности организации турпоездок.
"Заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по бронированию и покупке путевок и билетов, обвиняемая в период с ноября 2024 года по июль 2025 года похитила средства 13 клиентов на общую сумму свыше 1,9 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что екатеринбурженка обвиняется по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба в крупном размере).
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Курского экс-депутата подозревают в растрате похищенных средства в Мексике
25 ноября, 17:26
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьРоссия
 
 
