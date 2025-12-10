Беженка рассказала, как ВС России выводили мирных жителей из зоны боев

ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Беженка из села Торское Ирина Кузьминова рассказала РИА Новости, как российские военные 22 километра вели ее и соседей по пересеченной местности, чтобы эвакуировать из зоны боевых действий.

"Спасибо русским солдатам, они нас вывели. Как мы шли тяжело, 22 километра пешком <…> Сумки несли. Сколько пронес он (российский военный - ред.) эту сумку, откуда силы, я не знаю. Он помог донести. Потом к вечеру уже к блиндажу туда подходили, а там чернозем, лужи. Падали в лужи, тяжело идти", – сказала Кузьминова.