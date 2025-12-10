Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала, как ВС России выводили мирных жителей из зоны боев
Специальная военная операция на Украине
 
03:03 10.12.2025
Беженка рассказала, как ВС России выводили мирных жителей из зоны боев
Беженка из села Торское Ирина Кузьминова рассказала РИА Новости, как российские военные 22 километра вели ее и соседей по пересеченной местности, чтобы...
специальная военная операция на украине
россия
россия
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Беженка рассказала, как ВС России выводили мирных жителей из зоны боев

Бойцы ВС РФ 22 километра вели мирных жителей из зоны боев

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Беженка из села Торское Ирина Кузьминова рассказала РИА Новости, как российские военные 22 километра вели ее и соседей по пересеченной местности, чтобы эвакуировать из зоны боевых действий.
"Спасибо русским солдатам, они нас вывели. Как мы шли тяжело, 22 километра пешком <…> Сумки несли. Сколько пронес он (российский военный - ред.) эту сумку, откуда силы, я не знаю. Он помог донести. Потом к вечеру уже к блиндажу туда подходили, а там чернозем, лужи. Падали в лужи, тяжело идти", – сказала Кузьминова.
Она добавила, что российские военные оказали помощь беженцам, как только те дошли до первого блиндажа.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
Беженец рассказал, где жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
 
