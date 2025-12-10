https://ria.ru/20251210/zhiteli-2060992597.html
Беженка рассказала, как ВС России выводили мирных жителей из зоны боев
Беженка рассказала, как ВС России выводили мирных жителей из зоны боев
Беженка рассказала, как ВС России выводили мирных жителей из зоны боев
Беженка из села Торское Ирина Кузьминова рассказала РИА Новости, как российские военные 22 километра вели ее и соседей по пересеченной местности, чтобы...
специальная военная операция на украине
россия
россия
Новости
Беженка рассказала, как ВС России выводили мирных жителей из зоны боев
Бойцы ВС РФ 22 километра вели мирных жителей из зоны боев
ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Беженка из села Торское Ирина Кузьминова рассказала РИА Новости, как российские военные 22 километра вели ее и соседей по пересеченной местности, чтобы эвакуировать из зоны боевых действий.
"Спасибо русским солдатам, они нас вывели. Как мы шли тяжело, 22 километра пешком <…> Сумки несли. Сколько пронес он (российский военный - ред.) эту сумку, откуда силы, я не знаю. Он помог донести. Потом к вечеру уже к блиндажу туда подходили, а там чернозем, лужи. Падали в лужи, тяжело идти", – сказала Кузьминова.
Она добавила, что российские военные оказали помощь беженцам, как только те дошли до первого блиндажа.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.