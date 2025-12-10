Рейтинг@Mail.ru
Житель Запорожской области получил срок за шпионаж в пользу Киева
14:34 10.12.2025 (обновлено: 14:45 10.12.2025)
Житель Запорожской области получил срок за шпионаж в пользу Киева
Житель Запорожской области получил срок за шпионаж в пользу Киева
Житель Запорожской области осужден на 15 лет колонии за неоднократную передачу Киеву данных о местах дислокации ВС РФ и Росгвардии, сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости, 10.12.2025
происшествия, запорожская область, киев, республика крым, вооруженные силы рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Запорожская область, Киев, Республика Крым, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Житель Запорожской области получил срок за шпионаж в пользу Киева

Житель Запорожской области получил 15 лет за шпионаж в пользу Киева

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Житель Запорожской области осужден на 15 лет колонии за неоднократную передачу Киеву данных о местах дислокации ВС РФ и Росгвардии, сообщила прокуратура Крыма.
"Запорожский областной суд приговорил 34-летнего жителя Акимовского района к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением на год", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Судом установлено, что подсудимый гражданин Украины в мае 2023 года, находясь на своем рабочем месте охранника, просматривая записи с камеры наружного наблюдения, осуществил видеосъемку экрана, зафиксировав передвижение личного состава и военной техники ВС РФ. Видео по своей инициативе он направил на электронную почту главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины.
После приобретения гражданства России в сентябре 2023 года подсудимый, узнав от знакомого о месте расположения личного состава и военной техники группировки войск Росгвардии, сделал скриншот карты с отметкой места дислокации и направил его на электронную почту ГУР Украины. Следствие также установило , что подсудимый неоднократно переводил деньги на счета, используемые украинскими спецслужбами.
Деятельность осужденного пресечена УФСБ России по Росгвардии, обвинение в суде поддерживала прокуратура Крыма.
ПроисшествияЗапорожская областьКиевРеспублика КрымВооруженные силы РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
