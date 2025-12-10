Житель Запорожской области получил срок за шпионаж в пользу Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Житель Запорожской области осужден на 15 лет колонии за неоднократную передачу Киеву данных о местах дислокации ВС РФ и Росгвардии, сообщила прокуратура Крыма.
"Запорожский областной суд приговорил 34-летнего жителя Акимовского района к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением на год", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Судом установлено, что подсудимый гражданин Украины в мае 2023 года, находясь на своем рабочем месте охранника, просматривая записи с камеры наружного наблюдения, осуществил видеосъемку экрана, зафиксировав передвижение личного состава и военной техники ВС РФ. Видео по своей инициативе он направил на электронную почту главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины.
После приобретения гражданства России в сентябре 2023 года подсудимый, узнав от знакомого о месте расположения личного состава и военной техники группировки войск Росгвардии, сделал скриншот карты с отметкой места дислокации и направил его на электронную почту ГУР Украины. Следствие также установило , что подсудимый неоднократно переводил деньги на счета, используемые украинскими спецслужбами.
Деятельность осужденного пресечена УФСБ России по Росгвардии, обвинение в суде поддерживала прокуратура Крыма.