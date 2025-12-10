Выйдите из классов: почему погорельцев выселяют из школы

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В поселке Дубровка под Челябинском несколько семей выгоняют из здания бывшей школы, куда их заселили после пожаров. Все жители с трудными судьбами. У одной квартирантки за год произошло сразу четыре несчастья: умерли сын и муж, парализовало мать, сгорел дом. Другая борется с онкологическим заболеванием. Есть семья с маленькими детьми. Проблема в том, что по документам здание — нежилое.

"Организм не выдержал"

Анастасия Юда, одна из жительниц дома-школы, просит перезвонить через десять минут: нужно переодеть парализованную после инсульта мать. В сорокаметровой комнате — бывшем классе — женщины ютятся с 2023-го.

Тот год для Анастасии был тяжелым.

"В январе я похоронила единственного сына — сгорел буквально за несколько дней. В выписке из больницы сказано: "отек легких". Муж тогда был на СВО — пошел добровольцем. Но приехал, чтобы проститься с пасынком, — вспоминает Юда. — Дома пробыл несколько месяцев, решил вернуться на фронт. Но не успел, заболел воспалением легких. Его госпитализировали. Из больницы так и не вышел…"

© Фото предоставлено Венерой Ларионовой Уже после Нового года жители школы могут оказаться на улице © Фото предоставлено Венерой Ларионовой Уже после Нового года жители школы могут оказаться на улице

Анастасия уточняет: если бы муж зашел "за ленточку", ей, как вдове, была бы положена компенсация. Но так как умер он "на гражданке", выплат не было.

После двух смертей с разницей в четыре месяца Анастасии и самой жить не хотелось. Но на этом несчастья не закончились — у матери случился инсульт.

"Очень любила внука, тяжело переживала его смерть. Видимо, организм не выдержал", — Анастасия делает глубокий вдох.

Затем — пожар. Когда она примчалась с работы, спасать было нечего — от ее половины дома остались обугленные стены. Пожарные сразу сказали: это поджог. Ведь полыхали несколько строений одновременно ­— и дом, и баня. Возбудили уголовное дело, но никого пока так и не нашли.

© Фото предоставлено Венерой Ларионовой Анастасия Юда © Фото предоставлено Венерой Ларионовой Анастасия Юда

Компенсацию выплатили, но по сравнению с утраченным это капля в море.

"Перед очередной командировкой в зону СВО муж купил новый кухонный гарнитур, стиральную машину, сделал ремонт. За все сгоревшее имущество нам выплатили всего 90 тысяч. Понятно, что на эти деньги новое жилье не купишь и старое не восстановишь. Тем более после двух похорон. Если честно, я до сих пор не могу выйти из долгов. Ведь даже золото в ломбард заложила, чтобы моих мужчин в последний путь достойно проводить", — признается Анастасия.

Она позвонила главе сельского поселения, тот разрешил вселиться в старую школу. В общежитие ее превратили больше двадцати лет назад, после того как в поселке построили новую. Здесь размещали командировочных, студентов, приезжавших на практику в колхоз, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Юде с матерью достался бывший кабинет биологии. Обустроить комнату помогли бойцы, с которыми служил муж. "Привезли мебель, холодильник, технику, даже постельное белье. Ведь у меня после пожара ничего не осталось — только одежда, которая была на мне", — говорит Анастасия.

© Фото предоставлено Венерой Ларионовой Мать Анастасии Юды парализовало после инсульта © Фото предоставлено Венерой Ларионовой Мать Анастасии Юды парализовало после инсульта

Она провела в бывший класс водопровод, поставила бойлер. Думала, что еще несколько лет не нужно будет волноваться по поводу крыши над головой. Но в мае 2025-го жильцы дома-школы получили извещение о выселении от администрации района. Следом прислали второе — уже исковое. В судебном порядке требуют, чтобы люди освободили помещения, выделенные, как указано в повестке, для хранения вещей.

"Сын сильно обгорел"

Татьяна Цыплакова живет в школе уже больше четырнадцати лет. Переехала тоже после пожара. В 2011-м сгорел дом, который выдали еще родителям от совхоза.

"Прошло столько лет, а вспоминать все равно тяжело, — признается женщина. — Сын тогда сильно обгорел. Думал, что в огне остались моя внучка с дочерью, и кинулся их спасать. Не знал, что их раньше вытащили. В итоге самого еле достали".

© Фото предоставлено Венерой Ларионовой В классах жители школы пытаются создать уют © Фото предоставлено Венерой Ларионовой В классах жители школы пытаются создать уют

После пожара Татьяна перебралась к мужу в полуторку. Но через десять месяцев он умер, и золовки попросили съехать. С тех пор она здесь. Живет в классе географии, где когда-то сама сидела за партой.

Все эти четырнадцать лет вместе с Цыплаковой проживала внучка. Родителей пришлось лишить прав, опекунство оформила бабушка.

Обитатели школы утверждают: первое время они каждый год заключали договор с администрацией поселка о безвозмездной аренде помещений. О том, что комнаты им передавали для хранения вещей, в документе ни слова. Да и самих вещей у погорельцев не было.

В подтверждение еще одна жительница — Венера Ларионова — пересылает корреспонденту РИА Новости фото акта приема-передачи. В нем обговорено, что "ссудополучатель принимает жилое помещение общей площадью 42.3 кв. м."

© Фото предоставлено Венерой Ларионовой В акте помещения школы обозначены как жилые © Фото предоставлено Венерой Ларионовой В акте помещения школы обозначены как жилые

"Когда подошел срок оформлять новый договор, мы пришли к главе поселения. Но он сказал: "Венера, мы сейчас это помещение в жилое будем переводить. А пока бумаги не готовы, живите так", — утверждает Ларионова.

Они и жили. Периодически она напоминала главе, что неплохо бы узаконить квадратные метры. Но он только отмахивался. Даже когда в дом № 2 по улице Ленина уже пришла повестка о выселении, чиновник сказал: "успокойтесь, это формальность, никто вас трогать не будет".

В последние годы, говорит Венера, бумагами заниматься стало некогда — у нее нашли онкологию. Отняли грудь — опухоль была огромная. "На днях ездила на радиацию, чтобы проверить, не перекинулись ли метастазы на кости".

Ларионова проживает здесь с 2009-го. Переехала в Россию из Казахстана по программе переселения соотечественников. Устроилась работать в совхоз телятницей. Тогда же директор и выделил комнату в бывшей школе.

© Фото предоставлено Венерой Ларионовой Дом-школа в поселке Дубровка © Фото предоставлено Венерой Ларионовой Дом-школа в поселке Дубровка

"Сейчас чиновники говорят, что здание нежилое. Но нам ведь приходят счета за коммунальные платежи — и в них указаны номера квартир. У меня, например, семнадцатая, у Тани — пятая", — добавляет Венера.

Еще в школе ютится семья с маленькими детьми и одинокий мужчина, тоже работающий в совхозе. Идти всем некуда.

"Выселять не собираемся"

Двадцать шестого ноября было первое судебное заседание. Истец — комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИИЗО) Красноармейского муниципального округа.

"Мы задали вопрос их представителю: "Где нам жить, мы же останемся на улице?" Но она сказала, что не может ответить. Затем уже судья подключилась, спросила, каким образом район хочет использовать это помещение? "Не знаю, что-нибудь придумаем", — рассказывает Венера о судебном заседании.

© Фото предоставлено Венерой Ларионовой Холл в жилой школе © Фото предоставлено Венерой Ларионовой Холл в жилой школе

При этом в районе упорно ходят слухи: на школу уже есть покупатель.

"Чиновники говорят, что мы давно должны были озаботиться покупкой нового жилья. Но я, например, соцработник, ухаживаю за пожилыми. Получаю 30 тысяч — что на них можно купить?" — задается вопросом Ларионова.

Первый заместитель главы Красноармейского муниципального округа по ЖКХ и строительству Евгений Кундиуз утверждает: выгонять людей на улицу никто не собирается. Подали в суд лишь для того, чтобы с юридической точки зрения оформить все надлежащим образом.

"Во время инвентаризации имущества района стало ясно, что в нежилом помещении проживают люди, хотя изначально комнаты им передавали только для складирования вещей. Чтобы избежать юридических недоразумений, комитет подал в суд", — говорит Кундиуз. Добавляет, что опасались уголовного дела: Следственный комитет могло заинтересовать, почему граждане живут в не предназначенных для этого помещениях.

Замглавы округа уточняет: перевести здание в жилое можно, хотя для этого требуется согласовать проект и провести ремонтные работы. Но возникнет новая проблема. Нуждающимися в улучшении условий эти семьи не признаны — не подавали документы. А раз так, то после переоформления администрация вынуждена будет заселить сюда очередников. Не могут они претендовать и на маневренный фонд, так как туда заселяют всего на год после пожара.

Сами обитатели школы, по их словам, только на суде узнали, что могут написать заявления и встать в очередь для решения квартирного вопроса — за десять лет никто из чиновников об этом словом не обмолвился.

© Фото предоставлено Венерой Ларионовой Комната в бывшем классе © Фото предоставлено Венерой Ларионовой Комната в бывшем классе

Сейчас подключился Следственный комитет. После обращения жильцов возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Красноармейского муниципального района. Как объяснила старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Анастасия Шапкина, предстоит выяснить, почему погорельцев не обеспечили полноценными квадратными метрами, а заселили в бывшее учебное заведение.

Ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.