Жалобу Пичушкина на отказ в переводе ближе к Москве рассмотрят 11 декабря - РИА Новости, 10.12.2025
05:18 10.12.2025
Жалобу Пичушкина на отказ в переводе ближе к Москве рассмотрят 11 декабря
общество
москва
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
московский городской суд
москва
россия
общество, москва, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд
Общество, Москва, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Московский городской суд
Александр Пичушкин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Мосгорсуд 11 декабря рассмотрит жалобу пожизненно осужденного "битцевского маньяка" Александра Пичушкина на отказ в переводе из ИК "Полярная сова" в колонию, расположенную ближе к Москве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что рассмотрение жалобы маньяка назначено на 11 декабря.
Замоскворецкий суд Москвы в середине июня отказался удовлетворять иск Пичушкина. Он участвовал в заседании по видеосвязи из колонии.
Как выяснилось в ходе слушания, Пичушкин просил перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве, так как до задержания он жил в столице, здесь до сих пор живет его мать. Кроме того, он просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные "глубокие морально-нравственные страдания", указав, что "страдает от заболевания системы кровообращения второй степени" из-за сложных климатических условий - колония “Полярная сова” расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.
Он же настаивал на проведении процесса в закрытом режиме "ввиду пристального внимания СМИ к личности и делу, с целью сохранения права на неприкосновенность частной жизни".
В слушании лично принимала участие мать Пичушкина, которая была против нахождения в зале прессы, на вопросы журналистов она отвечать отказалась, а после решения суда оттолкнула микрофон одного из журналистов.
Ранее в Замоскворецком суде столицы рассказали РИА Новости, что Пичушкин подал в суд административное исковое заявление к ФСИН России "об оспаривании решений и действий". Позднее в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу уточнили, что тот обратился с заявлением о переводе в иное исправительное учреждение, но оснований для этого не нашлось, из-за чего Пичушкин обратился в суд.
Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.
ФСИН в начале апреля сообщила, что раскрыла причастность Пичушкина еще к 11 убийствам мужчин и женщин в столичном районе Северное Бутово и что он заявил о готовности дать признательные показания.
