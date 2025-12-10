Жалобу Пичушкина на отказ в переводе ближе к Москве рассмотрят 11 декабря

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Мосгорсуд 11 декабря рассмотрит жалобу пожизненно осужденного "битцевского маньяка" Александра Пичушкина на отказ в переводе из ИК "Полярная сова" в колонию, расположенную ближе к Москве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что рассмотрение жалобы маньяка назначено на 11 декабря.

Замоскворецкий суд Москвы в середине июня отказался удовлетворять иск Пичушкина. Он участвовал в заседании по видеосвязи из колонии.

Как выяснилось в ходе слушания, Пичушкин просил перевести его в колонию, расположенную ближе к Москве, так как до задержания он жил в столице, здесь до сих пор живет его мать. Кроме того, он просил взыскать со ФСИН 100 тысяч рублей в качестве компенсации за понесенные "глубокие морально-нравственные страдания", указав, что "страдает от заболевания системы кровообращения второй степени" из-за сложных климатических условий - колония “Полярная сова” расположена в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Он же настаивал на проведении процесса в закрытом режиме "ввиду пристального внимания СМИ к личности и делу, с целью сохранения права на неприкосновенность частной жизни".

В слушании лично принимала участие мать Пичушкина, которая была против нахождения в зале прессы, на вопросы журналистов она отвечать отказалась, а после решения суда оттолкнула микрофон одного из журналистов.

Ранее в Замоскворецком суде столицы рассказали РИА Новости, что Пичушкин подал в суд административное исковое заявление к ФСИН России "об оспаривании решений и действий". Позднее в УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу уточнили, что тот обратился с заявлением о переводе в иное исправительное учреждение, но оснований для этого не нашлось, из-за чего Пичушкин обратился в суд.

Пичушкин, на счету которого 49 жертв, совершал свои преступления в 1990-2000-х, в основном - в Битцевском лесу в Москве. Он с особой жестокостью убивал людей, которые находились в заведомо беспомощном состоянии: люди престарелого или малолетнего возраста, инвалиды и люди с психическими расстройствами. В октябре 2007 года Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил "Битцевского маньяка" к пожизненному заключению в колонии особого режима. По данным экспертизы, Пичушкин является вменяемым, но у него наблюдается шизопатическое расстройство в виде влечения к убийству с садистскими компонентами.