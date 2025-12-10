МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский готов на что угодно ради продолжения конфликта на Украине и сохранения власти, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Зеленский — опасный преступник, лидер криминального синдиката, а не суверенного государства. Он готов на все, чтобы затянуть конфликт, остаться у власти и избежать тюрьмы. На все", — написал он.
Накануне президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico жестко раскритиковал Киев, обвинив в использовании войны как повода для переноса выборов. Он подчеркнул, что у украинского народа должна быть возможность выразить свою волю. Трамп также призвал Владимира Зеленского наконец ознакомиться с американским предложением по мирному урегулированию, взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Глава Белого дома признал, что Россия намного сильнее Украины и обладает преимуществом в конфликте.
После этого Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от Штатов и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Россия. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.
В Кремле в ответ на это заявили, что Москва работает над миром, а не перемирием на Украине.