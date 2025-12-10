Рейтинг@Mail.ru
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 10.12.2025 (обновлено: 15:27 10.12.2025)
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского - РИА Новости, 10.12.2025
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского
Владимир Зеленский готов на что угодно ради продолжения конфликта на Украине и сохранения власти, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети... РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
чей боуз
украина
россия
сша
"Он готов": журналист забил тревогу из-за планов Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский готов сделать что угодно ради продолжения конфликта

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский готов на что угодно ради продолжения конфликта на Украине и сохранения власти, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Зеленский — опасный преступник, лидер криминального синдиката, а не суверенного государства. Он готов на все, чтобы затянуть конфликт, остаться у власти и избежать тюрьмы. На все", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Мир близок как никогда". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Вчера, 14:42
Накануне президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico жестко раскритиковал Киев, обвинив в использовании войны как повода для переноса выборов. Он подчеркнул, что у украинского народа должна быть возможность выразить свою волю. Трамп также призвал Владимира Зеленского наконец ознакомиться с американским предложением по мирному урегулированию, взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Глава Белого дома признал, что Россия намного сильнее Украины и обладает преимуществом в конфликте.
После этого Зеленский выразил готовность провести выборы, но взамен потребовал от Штатов и европейских стран "обеспечить безопасность" для их организации. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Россия. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.
В Кремле в ответ на это заявили, что Москва работает над миром, а не перемирием на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Пришло время". В США сделали необычное предложение Зеленскому
Вчера, 09:58
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Чей Боуз, Мирный план США по Украине
 
 
