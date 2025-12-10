"Мир близок как никогда". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украина не должна позволить Владимиру Зеленскому срывать планы по урегулированию, когда мир так близок, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х.
"Сегодня и Украина, и Россия остро нуждаются в мире. И этот мир близок как никогда. Множество сильных и ответственных мировых лидеров работают над прекращением этого конфликта. Мы не можем позволить такому мелкому оппортунисту, как Зеленский, движимому личными интересами и скрывающемуся за фасадом войны, саботировать эти усилия", — написал он.
Во вторник американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию Politico назвал главу киевского режима "торгашом". Трамп также призвал Владимира Зеленского ознакомиться с американским предложением. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.
Глава Белого дома отметил, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и призвал Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.
В Кремле назвали заявления Трампа важными с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование.
