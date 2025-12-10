Рейтинг@Mail.ru
"Мир близок как никогда". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 10.12.2025 (обновлено: 14:52 10.12.2025)
"Мир близок как никогда". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
"Мир близок как никогда". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 10.12.2025
"Мир близок как никогда". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Украина не должна позволить Владимиру Зеленскому срывать планы по урегулированию, когда мир так близок, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х. РИА Новости, 10.12.2025
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, артем дмитрук, верховная рада украины, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
"Мир близок как никогда". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском

Дмитрук призвал украинцев не позволить Зеленскому саботировать усилия по миру

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украина не должна позволить Владимиру Зеленскому срывать планы по урегулированию, когда мир так близок, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х.
"Сегодня и Украина, и Россия остро нуждаются в мире. И этот мир близок как никогда. Множество сильных и ответственных мировых лидеров работают над прекращением этого конфликта. Мы не можем позволить такому мелкому оппортунисту, как Зеленский, движимому личными интересами и скрывающемуся за фасадом войны, саботировать эти усилия", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Пришло время". В США сделали необычное предложение Зеленскому
Вчера, 09:58
Дмитрук добавил, что Киев "может и должен мирно сосуществовать" с Россией, поскольку это поможет сохранить жизни украинцев и восстановит стабильность в стране.
Во вторник американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию Politico назвал главу киевского режима "торгашом". Трамп также призвал Владимира Зеленского ознакомиться с американским предложением. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ раскрыли, что задумал Зеленский после жестких заявлений Трампа
Вчера, 09:13
Глава Белого дома отметил, что у Москвы более сильная переговорная позиция, и призвал Зеленского взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает.
В Кремле назвали заявления Трампа важными с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Зеленский ответил Трампу новыми требованиями
Вчера, 14:06
 
