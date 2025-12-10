Рейтинг@Mail.ru
Новое заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
08:49 10.12.2025 (обновлено: 09:16 10.12.2025)
Новое заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский согласился провести выборы на Украине после того,... РИА Новости, 10.12.2025
в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Новое заявление Зеленского вызвало переполох на Западе

Финский политик Мема: Зеленский согласился на выборы после устранения оппозиции

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский во время визита в Лондон
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский согласился провести выборы на Украине после того, как избавился от оппозиции. Об этом он написал в социальной сети X.
"Конечно, после того, как он запретил все оппозиционные политические партии и арестовал политиков", — прокомментировал Мема слова Зеленского.

Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский и Кир Стармер после встречи в Лондоне, Великобритания. 8 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Дали порошка": в США высмеяли Зеленского после поездки в Лондон
06:33
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского диктатором без выборов, заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
В тот же день Зеленский, в свою очередь, выразил готовность провести выборы в стране.
В ноябре депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Зеленского серьезно обвалился после коррупционного скандала, а жители Украины предпочтут его кандидатуре любого кандидата.
Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Украину в препятствовании сделке
05:24
 
