МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Владимир Зеленский согласился провести выборы на Украине после того, как избавился от оппозиции. Об этом он написал в социальной сети X.
«
"Конечно, после того, как он запретил все оппозиционные политические партии и арестовал политиков", — прокомментировал Мема слова Зеленского.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского диктатором без выборов, заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
В тот же день Зеленский, в свою очередь, выразил готовность провести выборы в стране.
В ноябре депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что рейтинг Зеленского серьезно обвалился после коррупционного скандала, а жители Украины предпочтут его кандидатуре любого кандидата.
Срок полномочий главы киевского режима истек 20 мая 2024 года. Президентские выборы отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.