МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский зря ездил в Лондон за финансовой помощью после масштабного коррупционного скандала, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) словно скряга, не любящий тратить деньги, но ожидающий, когда ему все подарят. На что он рассчитывал после такого скандала, когда ехал?" — задался вопросом эксперт.
По словам аналитика, европейские союзники главы киевского режима были не рады такому визиту, однако не могли оставить его "с пустыми руками".
"Ему дали, скорее всего, пару пакетиков белого порошка, чтобы заставить замолчать. Ну знаете, чтобы отвязаться от него побыстрее", — сыронизировал Джонсон.
В понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В тот же день агентство УНИАН передавало, что глава киевского режима вновь отказался идти на уступки по территориям.
Портал Axios, в свою очередь, писал, что администрация президента США Дональда Трампа воспринимает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине. По данным издания, такое положение дел раздражает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.