В соцсетях открыто выступают против Зеленского, заявила жительница Одессы
02:32 10.12.2025
В соцсетях открыто выступают против Зеленского, заявила жительница Одессы
Украинцы стали открыто выступать против Владимира Зеленского в соцсетях, рассказала РИА Новости жительница Одессы. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T02:32:00+03:00
2025-12-10T02:32:00+03:00
одесса
россия
владимир зеленский
служба безопасности украины
facebook
РИА Новости
одесса, россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, facebook
Одесса, Россия, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Facebook
В соцсетях открыто выступают против Зеленского, заявила жительница Одессы

В соцсетях на Украине стали открыто выступать против Зеленского

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Украинцы стали открыто выступать против Владимира Зеленского в соцсетях, рассказала РИА Новости жительница Одессы.
"Даже я вот смотрю в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) люди уже открыто против него выступают. Вот это я заметила точно. Люди уже даже не боятся против него выступать", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что не знает, как сложилась дальнейшая судьба этих людей, и предположила, что к ним могла приходить с проверками СБУ.
"Я думаю, если там за них возьмутся, то СБУ потаскает. Потому что СБУ - это же его собаки, верные псы", - добавила она.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Одесса Россия Владимир Зеленский Служба безопасности Украины Facebook
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
