Рейтинг@Mail.ru
Зеленский хочет заверить Трампа в своей лояльности, считает Пушков - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:03 10.12.2025 (обновлено: 01:59 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2060985183.html
Зеленский хочет заверить Трампа в своей лояльности, считает Пушков
Зеленский хочет заверить Трампа в своей лояльности, считает Пушков - РИА Новости, 10.12.2025
Зеленский хочет заверить Трампа в своей лояльности, считает Пушков
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что последние заявления Владимира Зеленского о невозможности вступления Украины в НАТО могут быть обусловлены стремлением... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T01:03:00+03:00
2025-12-10T01:59:00+03:00
украина
россия
сша
алексей пушков
владимир зеленский
владимир путин
telegram
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049567171_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_5fa148c934880c0e795799720130ccbe.jpg
https://ria.ru/20251210/gosduma-2060984186.html
https://ria.ru/20251210/zelenskiy-2060982367.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049567171_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_518fbc3e95caa56ff2a9d9a796decfbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, telegram, нато
Украина, Россия, США, Алексей Пушков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Telegram, НАТО
Зеленский хочет заверить Трампа в своей лояльности, считает Пушков

Пушков: Зеленский хочет успокоить Трампа и заверить в своей лояльности

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что последние заявления Владимира Зеленского о невозможности вступления Украины в НАТО могут быть обусловлены стремлением "успокоить Трампа" и продемонстрировать ему лояльность перед обсуждением мирного плана.
Зеленский ранее заявил, что США не видят Украину в НАТО и он это осознал.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Госдуме назвали слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому
00:53
"Однако такой "задний ход", скорее всего, является не только признанием нынешней реальности, но и маневром с целью успокоить Трампа, недовольного нежеланием Зеленского принять его мирный план, и заверить президента США в своей лояльности перед решающими обсуждениями этого плана", - написал Пушков в Telegram.
Сенатор Пушков отметил, что Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО из-за отсутствия интереса со стороны США и других стран НАТО, а также из-за позиции России.
"У Украины и прежде не было шансов вступить в альянс. Но в Киеве долго и упорно делали вид, что это не так. А теперь уже и вида не делают", - написал сенатор.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Слуцкий заявил, что у дней режима Зеленского пошел обратный отсчет
00:33
 
УкраинаРоссияСШААлексей ПушковВладимир ЗеленскийВладимир ПутинTelegramНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала