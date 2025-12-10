Слуцкий заявил, что у дней режима Зеленского пошел обратный отсчет

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обратный отсчет дней пошел у режима Владимира Зеленского после того, как Вашингтон дал ему дни на принятие мирного плана США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Отменивший президентские выборы на Украине Зеленский заявил во вторник, что готов к их проведению. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобный выбор.

"Терпение Трампа на исходе: он отводит Зеленскому "дни" на принятие мирного плана США, советуя лучше его изучить. И, по сути, ставит на место "узурпатора" – говорит о необходимости проведения выборов на Украине…Кажется, у "дней" режима Зеленского пошел обратный отсчет", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале

Слуцкий отметил, что на заявления Трампа о выборах Зеленский отвечает "почти по-пионерски", но пока он демонстрировал только готовность к терактам против мирного населения, геноциду, провокациям и саботажу инициатив американской стороны.

"Сегодня вечером укрофюрер грозился представить очередную "формулу мира", которая скорее будет алгоритмом продолжения войны. Однако Трамп вполне реально оценивает ситуацию. И в части состояния "демократии" на Украине, и в части отсутствия малейших перспектив у киевского режима победить Россию на поле боя. Зеленский и его европейская "группа поддержки" загнаны в цугцванг", - добавил политик.

По словам Слуцкого, Киеву пора осознать реальность и перейти к стадии принятия.