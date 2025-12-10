Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий заявил, что у дней режима Зеленского пошел обратный отсчет - РИА Новости, 10.12.2025
00:33 10.12.2025
Слуцкий заявил, что у дней режима Зеленского пошел обратный отсчет
Слуцкий заявил, что у дней режима Зеленского пошел обратный отсчет - РИА Новости, 10.12.2025
Слуцкий заявил, что у дней режима Зеленского пошел обратный отсчет
Обратный отсчет дней пошел у режима Владимира Зеленского после того, как Вашингтон дал ему дни на принятие мирного плана США, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 10.12.2025
Слуцкий заявил, что у дней режима Зеленского пошел обратный отсчет

Слуцкий: у дней режима Зеленского пошел обратный отсчет

© AP Photo / Toby MelvilleВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Обратный отсчет дней пошел у режима Владимира Зеленского после того, как Вашингтон дал ему дни на принятие мирного плана США, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Отменивший президентские выборы на Украине Зеленский заявил во вторник, что готов к их проведению. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобный выбор.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Легче ликвидировать": Зеленский высказался о поисках замены Ермаку
Вчера, 23:42
"Терпение Трампа на исходе: он отводит Зеленскому "дни" на принятие мирного плана США, советуя лучше его изучить. И, по сути, ставит на место "узурпатора" – говорит о необходимости проведения выборов на Украине…Кажется, у "дней" режима Зеленского пошел обратный отсчет", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что на заявления Трампа о выборах Зеленский отвечает "почти по-пионерски", но пока он демонстрировал только готовность к терактам против мирного населения, геноциду, провокациям и саботажу инициатив американской стороны.
"Сегодня вечером укрофюрер грозился представить очередную "формулу мира", которая скорее будет алгоритмом продолжения войны. Однако Трамп вполне реально оценивает ситуацию. И в части состояния "демократии" на Украине, и в части отсутствия малейших перспектив у киевского режима победить Россию на поле боя. Зеленский и его европейская "группа поддержки" загнаны в цугцванг", - добавил политик.
По словам Слуцкого, Киеву пора осознать реальность и перейти к стадии принятия.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Британцы подготовили замену Зеленскому, заявил Сальдо
Вчера, 23:35
 
