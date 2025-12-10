Рейтинг@Mail.ru
Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год с рекордным дефицитом
21:42 10.12.2025
Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год с рекордным дефицитом
Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год с рекордным дефицитом - РИА Новости, 10.12.2025
Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год с рекордным дефицитом
Владимир Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год с дефицитом в 45 миллиардов долларов, следует из базы данных Верховной рады. РИА Новости, 10.12.2025
Зеленский подписал закон о бюджете на 2026 год с рекордным дефицитом

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год с дефицитом в $45 млрд

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год с дефицитом в 45 миллиардов долларов, следует из базы данных Верховной рады.
Украинский парламент 3 декабря принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Депутат Рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что проект бюджета на 2026 год на Украине существует только на бумаге, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале.
Карточка законопроекта о бюджете на 2026 год на сайте Верховной рады Украины обновилась в среду. Документ числится как подписанный Зеленским.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Киев пытается закрывать "дыры" в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
В Раде заявили, что не понимают, как финансировать дефицит бюджета
8 декабря, 08:33
