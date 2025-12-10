Рейтинг@Mail.ru
19:18 10.12.2025
В России зарегистрировали препарат для иммунотерапии рака легкого
Минздрав РФ зарегистрировал инновационный препарат для лечения немелкоклеточного рака легкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя - компании... РИА Новости, 10.12.2025
2025
Иммунотерапия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Иммунотерапия. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Минздрав РФ зарегистрировал инновационный препарат для лечения немелкоклеточного рака легкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя - компании "Петровакс Фарм".
"Минздрав России зарегистрировал PD-1 ингибитор "Арейма" для лечения немелкоклеточного рака легкого. Препарат будет производиться компанией "Петровакс Фарм" по полному циклу в партнерстве с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, включая синтез субстанции", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что новый препарат позволит обеспечить снижение затрат до 7,5 миллиардов рублей по сравнению с альтернативными ингибиторами PD-1/PD-L1.
"Внедрение в клиническую практику современных методов лечения рака позволяет значительно улучшать прогнозы пациентов и снижать смертность. Сейчас российским специалистам доступно несколько иммунопрепаратов, однако зачастую цена терапии определяет возможность её широкого применения", - подчеркнул президент компании "Петровакс" Михаил Цыферов.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Ученые обнаружили вещество, способное бороться с раком молочной железы
9 декабря, 09:03
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
