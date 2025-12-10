https://ria.ru/20251210/zdorove-2061218371.html
В России зарегистрировали препарат для иммунотерапии рака легкого
В России зарегистрировали препарат для иммунотерапии рака легкого
В России зарегистрировали препарат для иммунотерапии рака легкого
Минздрав РФ зарегистрировал инновационный препарат для лечения немелкоклеточного рака легкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя - компании... РИА Новости, 10.12.2025
В России зарегистрировали препарат для иммунотерапии рака легкого
Минздрав зарегистрировал инновационный препарат для иммунотерапии рака легкого
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Минздрав РФ зарегистрировал инновационный препарат для лечения немелкоклеточного рака легкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя - компании "Петровакс Фарм".
"Минздрав России зарегистрировал PD-1 ингибитор "Арейма" для лечения немелкоклеточного рака легкого. Препарат будет производиться компанией "Петровакс Фарм" по полному циклу в партнерстве с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, включая синтез субстанции", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что новый препарат позволит обеспечить снижение затрат до 7,5 миллиардов рублей по сравнению с альтернативными ингибиторами PD-1/PD-L1.
"Внедрение в клиническую практику современных методов лечения рака позволяет значительно улучшать прогнозы пациентов и снижать смертность. Сейчас российским специалистам доступно несколько иммунопрепаратов, однако зачастую цена терапии определяет возможность её широкого применения", - подчеркнул президент компании "Петровакс" Михаил Цыферов.