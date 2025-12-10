В России зарегистрировали препарат для иммунотерапии рака легкого

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Минздрав РФ зарегистрировал инновационный препарат для лечения немелкоклеточного рака легкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя - компании "Петровакс Фарм".

"Минздрав России зарегистрировал PD-1 ингибитор "Арейма" для лечения немелкоклеточного рака легкого. Препарат будет производиться компанией "Петровакс Фарм" по полному циклу в партнерстве с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, включая синтез субстанции", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что новый препарат позволит обеспечить снижение затрат до 7,5 миллиардов рублей по сравнению с альтернативными ингибиторами PD-1/PD-L1.