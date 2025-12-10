https://ria.ru/20251210/zavarin-2061168947.html
Заварин: бюджет Вологодской области принят в окончательном чтении
Заварин: бюджет Вологодской области принят в окончательном чтении - РИА Новости, 10.12.2025
Заварин: бюджет Вологодской области принят в окончательном чтении
Бюджет Вологодской области на 2026 год был принят во втором, окончательном чтении, сообщил председатель регионального Заксобрания Роман Заварин.
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Бюджет Вологодской области на 2026 год был принят во втором, окончательном чтении, сообщил председатель регионального Заксобрания Роман Заварин.
"Бюджет сегодня был принят во втором, окончательном чтении. Доходы запланированы в размере 129 миллиардов рублей, из них собственные — 109 миллиардов. Расходы составят 139,2 миллиарда рублей. Бюджет остается социально ориентированным — 61% всех расходов направляется на общественные программы и выполнение обязательств перед гражданами", — приводит пресс-служба регионального Заксобрания слова Заварина.
В рамках бюджета развития предусмотрены средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры, ремонты и преобразование социальных учреждений.
"На сферу образования направляется 31,5 миллиарда рублей, на решение вопросов в сфере социальной политики 37,3 миллиарда рублей, на здравоохранение более 10 миллиардов. Кроме того, сегодня также был принят бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования, где на сферу здравоохранения направлено еще свыше 30 миллиардов рублей. То есть общая сумма превышает 40 миллиардов. Культура и спорт в совокупности получат более 5 миллиардов рублей", — отметил Заварин.
На дорожное хозяйство выделено 18,3 миллиарда рублей, сфера жилищно-коммунального хозяйства получит более 9 миллиардов. Поддержка сельского хозяйства превысит 4,5 миллиарда рублей.
"Важная тема для нашей области — это охрана окружающей среды. На это направление выделено более 1,8 миллиарда рублей", — добавил Заварин.
По его словам, принятые цифры — не окончательные. К поправкам в бюджет вернутся в течение следующего года. Также будут ждать дополнительных налоговых поступлений и поступлений из федерации, которые позволят увеличить доходную часть областного бюджета.