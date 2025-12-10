Рейтинг@Mail.ru
Заварин: бюджет Вологодской области принят в окончательном чтении - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
16:38 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/zavarin-2061168947.html
Заварин: бюджет Вологодской области принят в окончательном чтении
Заварин: бюджет Вологодской области принят в окончательном чтении - РИА Новости, 10.12.2025
Заварин: бюджет Вологодской области принят в окончательном чтении
Бюджет Вологодской области на 2026 год был принят во втором, окончательном чтении, сообщил председатель регионального Заксобрания Роман Заварин. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:38:00+03:00
2025-12-10T16:38:00+03:00
вологодская область
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031472285_0:162:2560:1602_1920x0_80_0_0_eed36c5f4d800d5ba77697f6b3a7f709.jpg
https://ria.ru/20251201/chipirovanie-2058871789.html
https://ria.ru/20251209/zavarin-2060894845.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031472285_35:0:2311:1707_1920x0_80_0_0_03d9a522edfecd5d4044acd10d2277a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область
Вологодская область, Вологодская область
Заварин: бюджет Вологодской области принят в окончательном чтении

Заварин: бюджет Вологодской области на 2026 год принят в окончательном чтении

© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской областиРоман Заварин
Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области
Роман Заварин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Бюджет Вологодской области на 2026 год был принят во втором, окончательном чтении, сообщил председатель регионального Заксобрания Роман Заварин.
"Бюджет сегодня был принят во втором, окончательном чтении. Доходы запланированы в размере 129 миллиардов рублей, из них собственные — 109 миллиардов. Расходы составят 139,2 миллиарда рублей. Бюджет остается социально ориентированным — 61% всех расходов направляется на общественные программы и выполнение обязательств перед гражданами", — приводит пресс-служба регионального Заксобрания слова Заварина.
Собака с чипом на ухе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Роман Заварин: вологодские депутаты приняли закон о чипировании собак
1 декабря, 11:01
В рамках бюджета развития предусмотрены средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры, ремонты и преобразование социальных учреждений.
"На сферу образования направляется 31,5 миллиарда рублей, на решение вопросов в сфере социальной политики 37,3 миллиарда рублей, на здравоохранение более 10 миллиардов. Кроме того, сегодня также был принят бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования, где на сферу здравоохранения направлено еще свыше 30 миллиардов рублей. То есть общая сумма превышает 40 миллиардов. Культура и спорт в совокупности получат более 5 миллиардов рублей", — отметил Заварин.
На дорожное хозяйство выделено 18,3 миллиарда рублей, сфера жилищно-коммунального хозяйства получит более 9 миллиардов. Поддержка сельского хозяйства превысит 4,5 миллиарда рублей.
"Важная тема для нашей области — это охрана окружающей среды. На это направление выделено более 1,8 миллиарда рублей", — добавил Заварин.
По его словам, принятые цифры — не окончательные. К поправкам в бюджет вернутся в течение следующего года. Также будут ждать дополнительных налоговых поступлений и поступлений из федерации, которые позволят увеличить доходную часть областного бюджета.
Роман Заварин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Заварин: понятие "многодетная семья" будет уточнено в Вологодской области
9 декабря, 17:16
 
Вологодская областьВологодская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала