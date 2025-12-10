Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, кто получит декабрьскую зарплату раньше - РИА Новости, 10.12.2025
03:06 10.12.2025 (обновлено: 10:14 10.12.2025)
Россиянам рассказали, кто получит декабрьскую зарплату раньше
Возможность получить декабрьскую зарплату раньше обычного есть у тех, чья дата выплаты приходится на январские праздничные дни, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 10.12.2025
экономика, россия, общество
Экономика, Россия, Общество
Россиянам рассказали, кто получит декабрьскую зарплату раньше

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПятитысячные купюры
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Пятитысячные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Возможность получить декабрьскую зарплату раньше обычного есть у тех, чья дата выплаты приходится на январские праздничные дни, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
"Зарплату за первую половину месяца (то есть аванс) работодатели должны выплачивать с 16-го по 30-31-е число месяца, а вторую половину заработной платы не позднее, чем до 15-го числа следующего месяца. Итого в декабре зарплаты платятся раньше из-за большого количества выходных дней в январе", — отметил он.
Как правило, работодатели стремятся произвести все выплаты уходящего года, не дожидаясь наступления нового, чтобы не создавать остатков. Поэтому в декабре у многих есть шанс получить сразу три выплаты — ноябрьскую зарплату, декабрьский аванс и декабрьскую же зарплату.
Однако тем, у кого дата зарплаты приходится на посленовогодние рабочие дни, надеяться на досрочные выплаты не стоит. Работодатель может, но не обязан это делать, заключил Муравьев.
