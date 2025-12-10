Россиянам рассказали, кто получит декабрьскую зарплату раньше

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Возможность получить декабрьскую зарплату раньше обычного есть у тех, чья дата выплаты приходится на январские праздничные дни, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
"Зарплату за первую половину месяца (то есть аванс) работодатели должны выплачивать с 16-го по 30-31-е число месяца, а вторую половину заработной платы не позднее, чем до 15-го числа следующего месяца. Итого в декабре зарплаты платятся раньше из-за большого количества выходных дней в январе", — отметил он.
Как правило, работодатели стремятся произвести все выплаты уходящего года, не дожидаясь наступления нового, чтобы не создавать остатков. Поэтому в декабре у многих есть шанс получить сразу три выплаты — ноябрьскую зарплату, декабрьский аванс и декабрьскую же зарплату.
Однако тем, у кого дата зарплаты приходится на посленовогодние рабочие дни, надеяться на досрочные выплаты не стоит. Работодатель может, но не обязан это делать, заключил Муравьев.
