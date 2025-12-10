Рейтинг@Mail.ru
Запрет на импорт российского газа не будет распространяться на транзит - РИА Новости, 10.12.2025
17:47 10.12.2025
Запрет на импорт российского газа не будет распространяться на транзит
Запрет на импорт российского газа в Евросоюз не будет распространяться на газ из третьих стран, который прошел транзитом через Россию
экономика
россия
москва
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
москва
экономика, россия, москва, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Запрет на импорт российского газа не будет распространяться на транзит

Проходящий транзитом через РФ газ не подпадет под новый запрет ЕС

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Запрет на импорт российского газа в Евросоюз не будет распространяться на газ из третьих стран, который прошел транзитом через Россию, говорится в проекте регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа, опубликованного на сайте Совета ЕС и одобренного в среду послами стран блока.
"Регламент должен также охватывать ситуации, когда "страна происхождения" в таможенном смысле отличается от страны производства, и предусматривать механизм проверки того, был ли газ добыт или сжижен в России. Любой газ, который до импорта в ЕС был экспортирован из России - напрямую или через третью страну, - должен подпадать под запрет, за исключением случаев простого транзита", - сказано в документе.
Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp. - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Запрет на импорт энергоресурсов из России не коснется Венгрии и Словакии
Вчера, 12:57
Страны Евросоюза в начале декабря приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России: полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года. Согласно расчетам агентства, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В ЕС предварительно договорились о запрете импорта газа из России
3 декабря, 06:15
 
ЭкономикаРоссияМоскваВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
