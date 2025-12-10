Рейтинг@Mail.ru
12:57 10.12.2025 (обновлено: 12:58 10.12.2025)
Запрет на импорт энергоресурсов из России не коснется Венгрии и Словакии
экономика
экономика, россия, венгрия, словакия, евросоюз
Экономика, Россия, Венгрия, Словакия, Евросоюз
© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp.
Сотрудник венгерской компании Mol Natural Gas Transporting Corp.. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Запрет на импорт энергоресурсов из РФ в ЕС вступит в силу в марте 2026 года, Венгрия, Словакия и Чехия получат исключение до сентября 2027 года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Новое предложение вступит в силу в марте 2026 года. Оно предусматривает временное введение разрешений на закупку нефти и природного газа у России. Три страны до сих пор имеют такую ​​возможность, благодаря исключению, полученному премьер-министром Венгрии, мы, словаки и чехи можем импортировать из России специальный природный газ, так что это явно предложение, направленное против нас", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, окончательный запрет на импорт нефти и газа из России в ЕС запланирован на 30 сентября 2027 года.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Венгрия не видит альтернатив российским энергоресурсам
25 августа, 18:13
 
ЭкономикаРоссияВенгрияСловакияЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала