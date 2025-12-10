Запрет на импорт энергоресурсов из России не коснется Венгрии и Словакии

БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Запрет на импорт энергоресурсов из РФ в ЕС вступит в силу в марте 2026 года, Венгрия, Словакия и Чехия получат исключение до сентября 2027 года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.