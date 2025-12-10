Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала требование Зеленского для проведения выборов цинизмом - РИА Новости, 10.12.2025
09:38 10.12.2025 (обновлено: 09:39 10.12.2025)
Захарова назвала требование Зеленского для проведения выборов цинизмом
Захарова назвала требование Зеленского для проведения выборов цинизмом
2025-12-10T09:38:00+03:00
2025-12-10T09:39:00+03:00
в мире
владимир зеленский
дело миндича
Захарова назвала требование Зеленского для проведения выборов цинизмом

Захарова назвала требование Зеленского к Западу для проведения выборов цинизмом

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Запрос Владимира Зеленского насчет обеспечения странами Запада "безопасности" для проведения на Украине выборов – новый уровень цинизма даже для него, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Зеленский заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов на Украине до этого высказался американский президент Дональд Трамп.
"Считаю, это новый уровень цинизма даже для Зеленского, какой-то ход конем. Это вызов даже исходя из того, что он уже наворотил. Я не припомню ни одной страны, которая требовала бы обеспечения проведения на ее территории выборов и при этом не заявив о том, что утратила свою независимость", - сказала она в эфире радио Sputnik.
В миреВладимир ЗеленскийДело Миндича
 
 
Заголовок открываемого материала