Захарова назвала требование Зеленского для проведения выборов цинизмом
Захарова назвала требование Зеленского для проведения выборов цинизмом - РИА Новости, 10.12.2025
Захарова назвала требование Зеленского для проведения выборов цинизмом
Запрос Владимира Зеленского насчет обеспечения странами Запада "безопасности" для проведения на Украине выборов – новый уровень цинизма даже для него, считает... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T09:38:00+03:00
2025-12-10T09:38:00+03:00
2025-12-10T09:39:00+03:00
2025
Захарова назвала требование Зеленского для проведения выборов цинизмом
Захарова назвала требование Зеленского к Западу для проведения выборов цинизмом