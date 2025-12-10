Захарова предложила передать главе МИД Финляндии книгу о русофобии

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, почему глава финского МИД Элина Валтонен, заявившая, что за последний век на Россию "никто не нападал", не знает историю и пообещала передать ей переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии.
"У меня вопрос к правительству... нет, это бесполезно. К народу Финляндии у меня вопрос: то, что ваш министр иностранных дел не знает, что в 1941 году нацистская Германия, возглавляемая Гитлером, напала на СССР, – это из-за влияния на неё немецкой школы и внедрения в правительство Финляндии иностранных агентов, или из-за деградации местных демократических институтов, рекрутирующих на высшие государственные посты неучей и бездарей?" - задала вопрос Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила биографию Валтонен: ее семья переехала в Германию, когда той было 9 лет, ее отец работал там при диппредставительстве. В Германии будущий министр иностранных дел училась в местных школах, а после возвращения в Финляндию в 1995 году продолжила учиться в немецкой школе в Хельсинки, добавила Захарова.
К своему вопросу для финнов Захарова иронично добавила: "Вариант "просто раздали натовскую методичку" – самый близкий к истине, но не принимается".
Также представитель российского МИД напомнила и о гибридной агрессии "Великой Суоми" ("Великая Финляндия" - идея объединения близких финно-угорских народов, живущих на побережье Балтийского моря, Восточной Карелии, Ингерманландии, на территориях северной Норвегии и Швеции; "Суоми" - название самой страны "Финляндия" на финском языке - ред.) против Советской России с 1918 года.
"Первые финские отряды вторглись в Россию в марте 1918 года, но объявить войну России финское правительство сочло нужным только в мае. К тому времени финские власти реанимировали учреждённый ещё в 1906 году Союз беломорских карел. Реанимированный союз проводил среди российских карел антирусскую и антисоветскую пропаганду, чтобы добиться от них поддержки Северо-Карельского государства со столицей в Ухте – марионеточного образования под эгидой Хельсинки на временно занятой финскими войсками территории российской Карелии", - рассказала Захарова.
Но позднее успешные действия Красной армии заставили Хельсинки вернуть отторгнутое, в октябре 1920 года РСФСР и Финляндия подписали Тартусский мирный договор, добавила она. Уже через год, отметила Захарова, Финляндия вновь вторглась в Россию, также без объявления войны. И уже в марте 1922 года РСФСР и Финляндия подписали новое соглашение о признании границ.
"Таким образом, до войны 1939-1940 гг. Финляндия дважды нападала на Советскую Россию, вынашивая планы отторжения приграничных российских земель, населённых финно-угорскими народами (карелами, вепсами и другими). В ближайшее время передадим для Валтонен перевод на финский язык издания РВИО "Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии", - заключила Захарова.