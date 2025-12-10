Рейтинг@Mail.ru
Захарова предложила передать главе МИД Финляндии книгу о русофобии - РИА Новости, 10.12.2025
01:09 10.12.2025
Захарова предложила передать главе МИД Финляндии книгу о русофобии
Захарова предложила передать главе МИД Финляндии книгу о русофобии - РИА Новости, 10.12.2025
Захарова предложила передать главе МИД Финляндии книгу о русофобии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, почему глава финского МИД Элина Валтонен, заявившая, что за последний век на Россию... РИА Новости, 10.12.2025
в мире
финляндия
россия
германия
мария захарова
советская россия
российское военно-историческое общество (рвио)
финляндия
россия
германия
в мире, финляндия, россия, германия, мария захарова, советская россия, российское военно-историческое общество (рвио)
В мире, Финляндия, Россия, Германия, Мария Захарова, Советская Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Захарова предложила передать главе МИД Финляндии книгу о русофобии

Захарова пообещала отправить главе МИД Финляндии Валтонен книгу о русофобии

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, почему глава финского МИД Элина Валтонен, заявившая, что за последний век на Россию "никто не нападал", не знает историю и пообещала передать ей переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии.
Захарова привела заявление Валтонен о том, что "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей, а на неё не нападал никто".
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Можно похоронить": Финляндия получила плохие новости из-за России
7 декабря, 08:00
"У меня вопрос к правительству... нет, это бесполезно. К народу Финляндии у меня вопрос: то, что ваш министр иностранных дел не знает, что в 1941 году нацистская Германия, возглавляемая Гитлером, напала на СССР, – это из-за влияния на неё немецкой школы и внедрения в правительство Финляндии иностранных агентов, или из-за деградации местных демократических институтов, рекрутирующих на высшие государственные посты неучей и бездарей?" - задала вопрос Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила биографию Валтонен: ее семья переехала в Германию, когда той было 9 лет, ее отец работал там при диппредставительстве. В Германии будущий министр иностранных дел училась в местных школах, а после возвращения в Финляндию в 1995 году продолжила учиться в немецкой школе в Хельсинки, добавила Захарова.
К своему вопросу для финнов Захарова иронично добавила: "Вариант "просто раздали натовскую методичку" – самый близкий к истине, но не принимается".
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
МИД Финляндии получил ноту от России о прекращении части энергосоглашения
3 декабря, 14:19
Также представитель российского МИД напомнила и о гибридной агрессии "Великой Суоми" ("Великая Финляндия" - идея объединения близких финно-угорских народов, живущих на побережье Балтийского моря, Восточной Карелии, Ингерманландии, на территориях северной Норвегии и Швеции; "Суоми" - название самой страны "Финляндия" на финском языке - ред.) против Советской России с 1918 года.
"Первые финские отряды вторглись в Россию в марте 1918 года, но объявить войну России финское правительство сочло нужным только в мае. К тому времени финские власти реанимировали учреждённый ещё в 1906 году Союз беломорских карел. Реанимированный союз проводил среди российских карел антирусскую и антисоветскую пропаганду, чтобы добиться от них поддержки Северо-Карельского государства со столицей в Ухте – марионеточного образования под эгидой Хельсинки на временно занятой финскими войсками территории российской Карелии", - рассказала Захарова.
Но позднее успешные действия Красной армии заставили Хельсинки вернуть отторгнутое, в октябре 1920 года РСФСР и Финляндия подписали Тартусский мирный договор, добавила она. Уже через год, отметила Захарова, Финляндия вновь вторглась в Россию, также без объявления войны. И уже в марте 1922 года РСФСР и Финляндия подписали новое соглашение о признании границ.
"Таким образом, до войны 1939-1940 гг. Финляндия дважды нападала на Советскую Россию, вынашивая планы отторжения приграничных российских земель, населённых финно-угорскими народами (карелами, вепсами и другими). В ближайшее время передадим для Валтонен перевод на финский язык издания РВИО "Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии", - заключила Захарова.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Должны молиться". В Финляндии выступили с радикальным призывом по России
Вчера, 16:00
 
В миреФинляндияРоссияГерманияМария ЗахароваСоветская РоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Обсуждения
