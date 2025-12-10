Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили разрешить ускорять выдачу загранпаспорта за доплату - РИА Новости, 10.12.2025
17:00 10.12.2025
В Госдуме предложили разрешить ускорять выдачу загранпаспорта за доплату
В Госдуме предложили разрешить ускорять выдачу загранпаспорта за доплату
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Владимир Плякин и Амир Хамитов предложили разрешить ускоренно получать загранпаспорта РИА Новости, 10.12.2025
В Госдуме предложили разрешить ускорять выдачу загранпаспорта за доплату

"Новые люди" призвали разрешить ускоренное оформление загранпаспорта за доплату

© Fotolia / Lali Заграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Fotolia / Lali
Заграничный паспорт . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Владимир Плякин и Амир Хамитов предложили разрешить ускоренно получать загранпаспорта за дополнительную плату.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Просим оценить целесообразность введения услуги платного ускоренного оформления загранпаспортов", - сказано в документе.
Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящий момент возможность ускоренной выдачи документа ограничена лишь узким перечнем экстренных обстоятельств, таких как необходимость срочного лечения или тяжелая болезнь родственника, однако в жизни граждан регулярно возникают ситуации, не подпадающие под эти критерии, но требующие оперативного получения паспорта: срочная командировка, "горящая" путевка или обнаруженная в последний момент ошибка в сроке действия документа.
Парламентарии отмечают, что международный опыт показывает эффективность системы, при которой гражданин может официально доплатить за ускоренное оформление паспорта. Депутаты также обращают внимание, что аналогичный прецедент уже существует и в российском законодательстве: Налоговый кодекс предусматривает повышенную пошлину за ускоренную регистрацию прав на недвижимость.
Авторы инициативы считают, что введение официальной платной опции ускоренного оформления заграничного паспорта позволит вывести значительные финансовые потоки из тени в бюджет и удовлетворить объективный спрос граждан.
ОбществоГосдума РФЗагранпаспортПартия "Новые люди"Владислав ДаванковАмир ХамитовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
