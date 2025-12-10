В Госдуме предложили разрешить ускорять выдачу загранпаспорта за доплату

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Владимир Плякин и Амир Хамитов предложили разрешить ускоренно получать загранпаспорта за дополнительную плату.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Просим оценить целесообразность введения услуги платного ускоренного оформления загранпаспортов", - сказано в документе.

Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящий момент возможность ускоренной выдачи документа ограничена лишь узким перечнем экстренных обстоятельств, таких как необходимость срочного лечения или тяжелая болезнь родственника, однако в жизни граждан регулярно возникают ситуации, не подпадающие под эти критерии, но требующие оперативного получения паспорта: срочная командировка, "горящая" путевка или обнаруженная в последний момент ошибка в сроке действия документа.

Парламентарии отмечают, что международный опыт показывает эффективность системы, при которой гражданин может официально доплатить за ускоренное оформление паспорта. Депутаты также обращают внимание, что аналогичный прецедент уже существует и в российском законодательстве: Налоговый кодекс предусматривает повышенную пошлину за ускоренную регистрацию прав на недвижимость.