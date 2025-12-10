Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело о посредничестве во взятке экс-главе Старого Оскола
16:37 10.12.2025
СК возбудил дело о посредничестве во взятке экс-главе Старого Оскола
СК возбудил дело о посредничестве во взятке экс-главе Старого Оскола
2025-12-10T16:37:00+03:00
2025-12-10T16:37:00+03:00
происшествия
старооскольский городской округ
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
старооскольский городской округ
россия
белгородская область
происшествия, старооскольский городской округ, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Старооскольский городской округ, Россия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о посредничестве во взятке экс-главе Старого Оскола

На чиновников завели дело о посредничестве во взятке экс-главе Старого Оскола

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех должностных лиц из администраций Старооскольского и Шебекинского округов, которые обвиняются в посредничестве при передаче взятки бывшему главе администрации, сообщили РИА Новости в СУ СК по Белгородской области.
В понедельник СУ СК сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Старооскольского городского округа, подозреваемого в получении взятки в размере миллиона рублей. Как полагают следователи, деньги были переданы директором одной коммерческой компании через других чиновников администрации. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, подозреваемым в коррупции является экс-глава Шебекинского и Старооскольского округов Владимир Жданов.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о взятке
Вчера, 10:37
"Следственным отделом по городу Старому Осколу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Старооскольского городского округа и Шебекинского муниципального района, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2024 года один из фигурантов получил деньги от директора коммерческой организации. Затем он передал их заместителю главы администрации Старооскольского округа. Как считают следователи, полученные средства в размере более миллиона рублей были переданы заместителю главы Шебекинского округа, а тот, в свою очередь, отдал деньги руководителю аппарата администрации Старооскольского округа для дальнейшей передачи главе администрации.
"В ходе расследования уголовных дел о коррупционных преступлениях бывший глава администрации Старооскольского городского округа и указанные посредники в передаче взятки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения перед судом", - подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что бывшему главе администрации уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Также будет дана правовая оценка действиям других участников предполагаемых коррупционных преступлений.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СК предъявил обвинение во взятке при выполнении гособоронзаказа в Крыму
9 декабря, 13:19
 
ПроисшествияСтарооскольский городской округРоссияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
