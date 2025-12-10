СК возбудил дело о посредничестве во взятке экс-главе Старого Оскола

БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех должностных лиц из администраций Старооскольского и Шебекинского округов, которые обвиняются в посредничестве при передаче взятки бывшему главе администрации, сообщили РИА Новости в СУ СК по Белгородской области.

В понедельник СУ СК сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Старооскольского городского округа , подозреваемого в получении взятки в размере миллиона рублей. Как полагают следователи, деньги были переданы директором одной коммерческой компании через других чиновников администрации. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, подозреваемым в коррупции является экс-глава Шебекинского и Старооскольского округов Владимир Жданов.

"Следственным отделом по городу Старому Осколу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Старооскольского городского округа и Шебекинского муниципального района, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2024 года один из фигурантов получил деньги от директора коммерческой организации. Затем он передал их заместителю главы администрации Старооскольского округа. Как считают следователи, полученные средства в размере более миллиона рублей были переданы заместителю главы Шебекинского округа, а тот, в свою очередь, отдал деньги руководителю аппарата администрации Старооскольского округа для дальнейшей передачи главе администрации.

"В ходе расследования уголовных дел о коррупционных преступлениях бывший глава администрации Старооскольского городского округа и указанные посредники в передаче взятки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения перед судом", - подчеркнули в ведомстве.