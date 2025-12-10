https://ria.ru/20251210/vzyatka-2061033561.html
Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о взятке
Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о взятке - РИА Новости, 10.12.2025
Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о взятке
Дело о получении взятки в значительном размере возбуждено в отношении первого заместителя главы администрации города Снежное в ДНР, сообщает следственное... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:37:00+03:00
2025-12-10T10:37:00+03:00
2025-12-10T10:49:00+03:00
снежное
донецкая народная республика
происшествия
снежное
донецкая народная республика
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
снежное, донецкая народная республика, происшествия
Снежное, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о взятке
Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о получении взятки
ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости.
Дело о получении взятки в значительном размере возбуждено в отношении первого заместителя главы администрации города Снежное в ДНР, сообщает
следственное управление СК России по республике.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин
сообщил, что первый заместитель главы администрации городского округа Снежное
в Донецкой Народной Республике задержан с поличным при получении взятки.
"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике в отношении первого заместителя главы администрации городского округа Снежное ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ
(получение взятки в значительном размере)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
По версии следствия, 23 сентября подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег за оказанное содействие в заключении с департаментом ЖКХ администрации городского округа Снежное контракта на установку дорожных знаков.
Также указанная сумма предназначалась за общее покровительство предпринимательской деятельности при заключении и исполнении контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Снежного.
"Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление иных фактов получения взяток", - говорится в сообщении ведомства.