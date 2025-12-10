Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о взятке

ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Дело о получении взятки в значительном размере возбуждено в отношении первого заместителя главы администрации города Снежное в ДНР, Дело о получении взятки в значительном размере возбуждено в отношении первого заместителя главы администрации города Снежное в ДНР, сообщает следственное управление СК России по республике.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый заместитель главы администрации городского округа Снежное в Донецкой Народной Республике задержан с поличным при получении взятки.

"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике в отношении первого заместителя главы администрации городского округа Снежное ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.

По версии следствия, 23 сентября подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег за оказанное содействие в заключении с департаментом ЖКХ администрации городского округа Снежное контракта на установку дорожных знаков.

Также указанная сумма предназначалась за общее покровительство предпринимательской деятельности при заключении и исполнении контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Снежного.