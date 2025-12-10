Рейтинг@Mail.ru
Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о взятке
10:37 10.12.2025 (обновлено: 10:49 10.12.2025)
Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о взятке
Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о взятке - РИА Новости, 10.12.2025
Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о взятке
Дело о получении взятки в значительном размере возбуждено в отношении первого заместителя главы администрации города Снежное в ДНР, сообщает следственное... РИА Новости, 10.12.2025
снежное
донецкая народная республика
происшествия
снежное
донецкая народная республика
снежное, донецкая народная республика, происшествия
Снежное, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о взятке

Против первого замглавы администрации Снежного возбудили дело о получении взятки

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек – РИА Новости. Дело о получении взятки в значительном размере возбуждено в отношении первого заместителя главы администрации города Снежное в ДНР, сообщает следственное управление СК России по республике.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый заместитель главы администрации городского округа Снежное в Донецкой Народной Республике задержан с поличным при получении взятки.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СК предъявил обвинение во взятке при выполнении гособоронзаказа в Крыму
Вчера, 13:19
"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике в отношении первого заместителя главы администрации городского округа Снежное ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
По версии следствия, 23 сентября подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег за оказанное содействие в заключении с департаментом ЖКХ администрации городского округа Снежное контракта на установку дорожных знаков.
Также указанная сумма предназначалась за общее покровительство предпринимательской деятельности при заключении и исполнении контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Снежного.
"Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление иных фактов получения взяток", - говорится в сообщении ведомства.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Бастрыкин завел дело на судью из Новгородской области за взятку
Вчера, 19:35
 
СнежноеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
