В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины, сообщило в Telegram-канале издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T00:16:00+03:00
2025-12-10T00:16:00+03:00
2025-12-10T01:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
россия
украина
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
Новости
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
