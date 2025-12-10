Зеленский ответил Трампу новыми требованиями

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Давид Нармания, Виктор Жданов. Глава киевского режима спасовал под давлением Дональда Трампа и согласился на президентские выборы. Однако это отступление может оказаться элементом его тактики. О том, как Зеленский пытается перехитрить Вашингтон, — в материале РИА Новости.

"Это нельзя назвать победой"

В интервью изданию Politico президент США довольно жестко раскритиковал Киев. Обвинил в использовании войны как повода для переноса выборов и подчеркнул, что у украинского народа должна быть возможность выразить свою волю.

« "Думаю, сейчас самое время для этого", — сказал он.

Также Трамп отметил, что Зеленский безответственно подходит к переговорам по мирному урегулированию. По его словам, украинской делегации понравился предложенный план, однако глава киевского режима до сих пор с ним толком не ознакомился.

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме

"Он, в сущности, его не читал", — заявил президент.

Об этом Трамп говорил еще в воскресенье. То, что Зеленский не в курсе, подтверждает и украинская сторона. В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Киева, сообщил, что предоставит Зеленскому всю информацию о диалоге с американской стороной. Почему этого не сделали до сих пор, не уточнил.

В интервью американский лидер упомянул и другие болезненные для киевского режима моменты. В частности, подчеркнул, что Украина не вступит в НАТО, причем это было очевидно еще задолго до того, как этого потребовал Владимир Путин. Призвал Зеленского "взять себя в руки и принять предлагаемые условия", потому что он проигрывает. Россия на протяжении всего конфликта сохраняла за собой преимущество на поле боя, а Украина потеряла почти четверть территорий. "Это точно нельзя назвать победой", — заключил Трамп.

Отрезвляющую критику он приправил комплиментами. Но даже это звучало иронично. Президент США отметил выдающийся талант продажника Зеленского и сравнил его с Финеасом Барнумом — известным шоуменом и организатором шапито и "цирка уродов".

"Мы готовы"

Спустя несколько часов глава киевского режима подтвердил готовность провести выборы, но тут же оговорился.

"Прежде всего хочу сказать, что я этот вопрос не обсуждал. Второе. Вопрос выборов на Украине, мне кажется, зависит от нашего народа. И это вопрос народа Украины, а не народа других государств", — сообщил он украинским журналистам.

© Getty Images / Antonio Masiello Владимир Зеленский © Getty Images / Antonio Masiello Владимир Зеленский

Тем не менее сказал, что голосование может состояться через 60-90 дней. И выдвинул условия.

« "Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами — обеспечить безопасность для проведения выборов", — заявил глава киевского режима.

По его словам, Верховная рада должна подготовить законодательные предложения о выборах в условиях военного положения.

Он также предложил договориться о моратории на удары по энергетическим объектам.

Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский указывал на "несвоевременность" голосования. Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, однако официальный Киев настаивает на том, что глава режима остается легитимным.

Без НАТО и Крыма

Уступками по выборам — хоть и с оговорками — Зеленский не ограничился. Он признал, что шансов присоединиться к Североатлантическому альянсу у Киева мало.

« "Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран не видят пока Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там", — отметил он.

Согласился и с тем, что у Украины нет сил вернуть Крым. Правда, полуостров он назвал "абсолютно украинским".

© AP Photo / Omar Havana Министры обороны стран НАТО принимают участие в заседании круглого стола Североатлантического совета в штаб-квартире альянса в Брюсселе © AP Photo / Omar Havana Министры обороны стран НАТО принимают участие в заседании круглого стола Североатлантического совета в штаб-квартире альянса в Брюсселе

По его словам, в среду Вашингтон получит поправки украинской стороны к плану по урегулированию конфликта.

Неожиданная перемена

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Зеленский не мог после выступления Трампа совсем отказаться от выборов, но попытался совершить хитрый ход.

"Он сделал акцент на безопасности. Причем речь идет не об одном дне голосования, а о целой кампании, которая по закону длится порядка двух месяцев — когда кандидаты разъезжают по стране и встречаются с избирателями. То есть Зеленский требует приостановить боевые действия", — подчеркивает политолог.

Разумеется, в это время Киев займется перевооружением и доукомплектованием ВСУ. Если же Москва не согласится прекратить огонь, Зеленский "перебросит мяч на другую сторону", обвинив Россию в срыве выборов на Украине.

© AP Photo / Vadim Ghirda Украинский военный © AP Photo / Vadim Ghirda Украинский военный

"Для него также было бы выгодно добиться энергетического перемирия. Энергосистема Украины получает гораздо большие разрушения, чем российская", — добавил эксперт.

Главная цель Зеленского — заморозка конфликта, уверен политолог Алексей Мухин.

"Ему это необходимо, чтобы остановить российские войска. Для него ситуация становится критической, и он готов на любой план, который помог бы ему удержаться у власти", — рассуждает аналитик.

В Кремле сообщили, что пока не обсуждали с Белым домом выказывания Зеленского, но отметили, что Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости президентских выборов на Украине. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия работает над окончательным урегулированием конфликта, а не перемирием.

"Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом", — подчеркнул он.