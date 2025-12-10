Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ответил Трампу новыми требованиями - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 10.12.2025 (обновлено: 14:46 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/vybory-2061103445.html
Зеленский ответил Трампу новыми требованиями
Зеленский ответил Трампу новыми требованиями - РИА Новости, 10.12.2025
Зеленский ответил Трампу новыми требованиями
Глава киевского режима спасовал под давлением Дональда Трампа и согласился на президентские выборы. Однако это отступление может оказаться элементом его... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T14:06:00+03:00
2025-12-10T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20251210/chekhiya-2060858000.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, politico, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО, Politico, Россия
Зеленский ответил Трампу новыми требованиями

Жарихин: Зеленский пытается добиться перемирия, согласившись проводить выборы

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Давид Нармания, Виктор Жданов. Глава киевского режима спасовал под давлением Дональда Трампа и согласился на президентские выборы. Однако это отступление может оказаться элементом его тактики. О том, как Зеленский пытается перехитрить Вашингтон, — в материале РИА Новости.

"Это нельзя назвать победой"

В интервью изданию Politico президент США довольно жестко раскритиковал Киев. Обвинил в использовании войны как повода для переноса выборов и подчеркнул, что у украинского народа должна быть возможность выразить свою волю.
«

"Думаю, сейчас самое время для этого", — сказал он.

Также Трамп отметил, что Зеленский безответственно подходит к переговорам по мирному урегулированию. По его словам, украинской делегации понравился предложенный план, однако глава киевского режима до сих пор с ним толком не ознакомился.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
"Он, в сущности, его не читал", — заявил президент.
Об этом Трамп говорил еще в воскресенье. То, что Зеленский не в курсе, подтверждает и украинская сторона. В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Киева, сообщил, что предоставит Зеленскому всю информацию о диалоге с американской стороной. Почему этого не сделали до сих пор, не уточнил.
В интервью американский лидер упомянул и другие болезненные для киевского режима моменты. В частности, подчеркнул, что Украина не вступит в НАТО, причем это было очевидно еще задолго до того, как этого потребовал Владимир Путин. Призвал Зеленского "взять себя в руки и принять предлагаемые условия", потому что он проигрывает. Россия на протяжении всего конфликта сохраняла за собой преимущество на поле боя, а Украина потеряла почти четверть территорий. "Это точно нельзя назвать победой", — заключил Трамп.
Отрезвляющую критику он приправил комплиментами. Но даже это звучало иронично. Президент США отметил выдающийся талант продажника Зеленского и сравнил его с Финеасом Барнумом — известным шоуменом и организатором шапито и "цирка уродов".

"Мы готовы"

Спустя несколько часов глава киевского режима подтвердил готовность провести выборы, но тут же оговорился.
"Прежде всего хочу сказать, что я этот вопрос не обсуждал. Второе. Вопрос выборов на Украине, мне кажется, зависит от нашего народа. И это вопрос народа Украины, а не народа других государств", — сообщил он украинским журналистам.
© Getty Images / Antonio MasielloВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / Antonio Masiello
Владимир Зеленский
Тем не менее сказал, что голосование может состояться через 60-90 дней. И выдвинул условия.
«

"Я прошу сейчас США помочь мне, возможно, вместе с европейскими коллегами — обеспечить безопасность для проведения выборов", — заявил глава киевского режима.

По его словам, Верховная рада должна подготовить законодательные предложения о выборах в условиях военного положения.
Он также предложил договориться о моратории на удары по энергетическим объектам.
Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский указывал на "несвоевременность" голосования. Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, однако официальный Киев настаивает на том, что глава режима остается легитимным.

Без НАТО и Крыма

Уступками по выборам — хоть и с оговорками — Зеленский не ограничился. Он признал, что шансов присоединиться к Североатлантическому альянсу у Киева мало.
«

"Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран не видят пока Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там", — отметил он.

Согласился и с тем, что у Украины нет сил вернуть Крым. Правда, полуостров он назвал "абсолютно украинским".
© AP Photo / Omar HavanaМинистры обороны стран НАТО принимают участие в заседании круглого стола Североатлантического совета в штаб-квартире альянса в Брюсселе
Министры обороны стран НАТО принимают участие в заседании круглого стола Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Министры обороны стран НАТО принимают участие в заседании круглого стола Североатлантического совета в штаб-квартире альянса в Брюсселе
По его словам, в среду Вашингтон получит поправки украинской стороны к плану по урегулированию конфликта.

Неожиданная перемена

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Зеленский не мог после выступления Трампа совсем отказаться от выборов, но попытался совершить хитрый ход.
"Он сделал акцент на безопасности. Причем речь идет не об одном дне голосования, а о целой кампании, которая по закону длится порядка двух месяцев — когда кандидаты разъезжают по стране и встречаются с избирателями. То есть Зеленский требует приостановить боевые действия", — подчеркивает политолог.
Разумеется, в это время Киев займется перевооружением и доукомплектованием ВСУ. Если же Москва не согласится прекратить огонь, Зеленский "перебросит мяч на другую сторону", обвинив Россию в срыве выборов на Украине.
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный
"Для него также было бы выгодно добиться энергетического перемирия. Энергосистема Украины получает гораздо большие разрушения, чем российская", — добавил эксперт.
Главная цель Зеленского — заморозка конфликта, уверен политолог Алексей Мухин.
"Ему это необходимо, чтобы остановить российские войска. Для него ситуация становится критической, и он готов на любой план, который помог бы ему удержаться у власти", — рассуждает аналитик.
В Кремле сообщили, что пока не обсуждали с Белым домом выказывания Зеленского, но отметили, что Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости президентских выборов на Украине. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия работает над окончательным урегулированием конфликта, а не перемирием.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
"Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом", — подчеркнул он.
Эту позицию Москва озвучивала неоднократно. И Дональд Трамп после саммита на Аляске согласился с доводами российской стороны. "Если установить режим прекращения огня, то стороны будут восстанавливать силы. Этого не нужно, нужен мир", — сказал он тогда. И добавил: мирные переговоры можно вести и во время боевых действий. Это сильно противоречило позиции Киева, требовавшего перемирия без предварительных условий. Похоже, Зеленский пытается добиться чего-то подобного и сейчас, пусть и под другим предлогом.
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Снарядов не будет". Украина потеряла стратегического партнера в Европе
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНАТОPoliticoРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала