Священник рассказал, почему в украинскую армию набирают сатанистов

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В украинской армии позволяют формировать подразделения из неоязычников и сатанистов, потому что борьба с христианством и духовностью – часть государственной политики Украины, считает фронтовой священник-доброволец, помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
Ранее РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей выяснило, что украинское добровольческое подразделение "Фрайкор" на харьковском направлении набрало в свои ряды сатанистов и язычников (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов).
"В украинскую армию набирают сатанистов, позволяют формировать из них подразделения, так как главная задача – осквернить, победить все, что связано со Христом, Богом, с духовностью, христианством, со спасением человечества. Это государственная политика на Украине", - сказал РИА Новости отец Александр Зинченко.
Подразделение "Фрайкор" было сформировано на базе украинской националистской организации в Харьковской области. До начала СВО движение было известно публичными акциями с применением насилия. Первый командир Георгий Тарасенко был ликвидирован российскими военнослужащими в марте 2022 года. На эмблеме подразделения "Фрайкор" присутствуют символика нацистской организации СС. Отсылки к организации встречаются в публикациях военнослужащих подразделения. Например, в аккаунте лейтенанта Вадима Герасименко, который размещает провокационные надписи на немецком языке. Также он называет Белгород украинским городом, шутит о концлагере Бухенвальд. На многих публикациях Герасименко есть сатанинская символика и отсылки к языческой мифологии. Взгляды сослуживца разделяет другой нацист - Василь Журба. На фотографиях они показывают сатанинские жесты и черепа животных, размещают пентаграммы, руны, упоминания языческих "богов".