Священник рассказал, почему в украинскую армию набирают сатанистов

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В украинской армии позволяют формировать подразделения из неоязычников и сатанистов, потому что борьба с христианством и духовностью – часть государственной политики Украины, считает фронтовой священник-доброволец, помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.

"В украинскую армию набирают сатанистов, позволяют формировать из них подразделения, так как главная задача – осквернить, победить все, что связано со Христом, Богом, с духовностью, христианством, со спасением человечества. Это государственная политика на Украине", - сказал РИА Новости отец Александр Зинченко.