Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, почему в украинскую армию набирают сатанистов - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:09 10.12.2025 (обновлено: 18:18 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/vsu-2061179250.html
Священник рассказал, почему в украинскую армию набирают сатанистов
Священник рассказал, почему в украинскую армию набирают сатанистов - РИА Новости, 10.12.2025
Священник рассказал, почему в украинскую армию набирают сатанистов
В украинской армии позволяют формировать подразделения из неоязычников и сатанистов, потому что борьба с христианством и духовностью – часть государственной... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:09:00+03:00
2025-12-10T18:18:00+03:00
россия
украина
курская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802158058_314:0:3072:1551_1920x0_80_0_0_45629eac063653dfcd12332197c21e5f.jpg
https://ria.ru/20251121/voennye-2056671061.html
https://ria.ru/20251119/svyaschennik-2056144612.html
россия
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802158058_371:0:2737:1775_1920x0_80_0_0_3a61b8ec7e8740122613e0e84d033cb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, курская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Украина, Курская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Религия
Священник рассказал, почему в украинскую армию набирают сатанистов

Священник Зинченко: в ВСУ набирают сатанистов, чтобы бороться с христианством

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Харьковской области
Украинские военнослужащие в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В украинской армии позволяют формировать подразделения из неоязычников и сатанистов, потому что борьба с христианством и духовностью – часть государственной политики Украины, считает фронтовой священник-доброволец, помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко.
Ранее РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей выяснило, что украинское добровольческое подразделение "Фрайкор" на харьковском направлении набрало в свои ряды сатанистов и язычников (международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов).
Икона Архангела Михаила - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Священник рассказал, как архангел Михаил может помочь военным
21 ноября, 17:38
"В украинскую армию набирают сатанистов, позволяют формировать из них подразделения, так как главная задача – осквернить, победить все, что связано со Христом, Богом, с духовностью, христианством, со спасением человечества. Это государственная политика на Украине", - сказал РИА Новости отец Александр Зинченко.
Подразделение "Фрайкор" было сформировано на базе украинской националистской организации в Харьковской области. До начала СВО движение было известно публичными акциями с применением насилия. Первый командир Георгий Тарасенко был ликвидирован российскими военнослужащими в марте 2022 года. На эмблеме подразделения "Фрайкор" присутствуют символика нацистской организации СС. Отсылки к организации встречаются в публикациях военнослужащих подразделения. Например, в аккаунте лейтенанта Вадима Герасименко, который размещает провокационные надписи на немецком языке. Также он называет Белгород украинским городом, шутит о концлагере Бухенвальд. На многих публикациях Герасименко есть сатанинская символика и отсылки к языческой мифологии. Взгляды сослуживца разделяет другой нацист - Василь Журба. На фотографиях они показывают сатанинские жесты и черепа животных, размещают пентаграммы, руны, упоминания языческих "богов".
Протоиерей Дмитрий Василенков - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Главный военный священник в зоне СВО рассказал о попытках покушения на него
19 ноября, 22:17
 
РелигияРоссияУкраинаКурская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала