ВСУ выпустили более 14 тысяч боеприпасов по гражданским объектам за месяц
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 10.12.2025 (обновлено: 14:09 10.12.2025)
ВСУ выпустили более 14 тысяч боеприпасов по гражданским объектам за месяц
ВСУ за ноябрь 2025 года выпустили более 14 тысяч боеприпасов по российским гражданским объектам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
родион мирошник
вооруженные силы украины
россия, воронежская область, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили более 14 тысяч боеприпасов по гражданским объектам за месяц

ВСУ выпустили более 14 тыс боеприпасов по гражданским объектам РФ в ноябре

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФрагменты боеприпаса
Фрагменты боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Фрагменты боеприпаса. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ВСУ за ноябрь 2025 года выпустили более 14 тысяч боеприпасов по российским гражданским объектам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За 30 дней ноября 2025 года украинскими вооруженными формированиями по российским гражданским объектам было выпущено не менее 14 497 боеприпасов, что составляет более 480 прилетов в сутки", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Особого внимания заслуживает предотвращенная силами ПВО попытка нанесения удара по гражданским объектам в Воронежской области дальнобойными ракетами Atacms американского производства, добавил он.
"По сравнению с началом 2025 года интенсивность ударов ВФУ по гражданским объектам на российской территории практически удвоилась", - подчеркнул посол.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоронежская областьРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
