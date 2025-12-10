КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 дек - РИА Новости. ВСУ отрезаны от логистики и лишены возможности эвакуировать раненых на одном из участков в Сумской области, сообщил РИА Новости заместитель командира спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Гойты".

"До точки подвоза, где эвакуация у них раньше происходила, они сейчас на транспорте не доезжают, потому что им обрезали на технике любую логистику", - рассказал "Гойты".