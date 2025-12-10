Рейтинг@Mail.ru
Боевиков ВСУ отрезали от логистики на участке в Сумской области - РИА Новости, 10.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 10.12.2025
Боевиков ВСУ отрезали от логистики на участке в Сумской области
ВСУ отрезаны от логистики и лишены возможности эвакуировать раненых на одном из участков в Сумской области, сообщил РИА Новости заместитель командира спецназа... РИА Новости, 10.12.2025
Боевиков ВСУ отрезали от логистики на участке в Сумской области

Бойцы спецназа "Ахмат". Архивное фото
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 дек - РИА Новости. ВСУ отрезаны от логистики и лишены возможности эвакуировать раненых на одном из участков в Сумской области, сообщил РИА Новости заместитель командира спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Гойты".
Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа совместно с 15-м танковым полком группировки "Север" при формировании буферной зоны в Сумской области изолировали часть подразделений ВСУ.
"До точки подвоза, где эвакуация у них раньше происходила, они сейчас на транспорте не доезжают, потому что им обрезали на технике любую логистику", - рассказал "Гойты".
Президент России Владимир Путин 22 мая объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
