ВСУ не жалеют личный состав в Сумской области, заявили в "Ахмате"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 10.12.2025
ВСУ не жалеют личный состав в Сумской области, заявили в "Ахмате"
ВСУ не жалеют личный состав в Сумской области, заявили в "Ахмате" - РИА Новости, 10.12.2025
ВСУ не жалеют личный состав в Сумской области, заявили в "Ахмате"
ВСУ эвакуируют только командный состав при ранениях на позициях в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с... РИА Новости, 10.12.2025
ВСУ не жалеют личный состав в Сумской области, заявили в "Ахмате"

ВСУ в Сумской области эвакуируют при ранениях только командный состав

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 дек - РИА Новости. ВСУ эвакуируют только командный состав при ранениях на позициях в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Каштан".
«
"Эвакуируют в основном старших групп, личный состав, как правило, не эвакуируют", - рассказал комбат.
Он уточнил, что на данном участке фронта ВСУ личный состав не жалеют.
Президент России Владимир Путин 22 мая объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
