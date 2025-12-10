МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Командование отправляет штурмовиков 225 полка ВСУ на передовую в Харьковской области без шлемов и бронежилетов, они гибнут, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В боях в районе Вильчи командование 225 отдельного штурмового полка отправляет своих военнослужащих на передовую без средств индивидуальной защиты. Большинство убитых боевиков 225 полка оказались без шлемов и бронежилетов", - сказал собеседник агентства.