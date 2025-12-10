https://ria.ru/20251210/vsu-2061002524.html
Штурмовиков ВСУ отправляют на убой без шлемов и бронежилетов
Командование отправляет штурмовиков 225 полка ВСУ на передовую в Харьковской области без шлемов и бронежилетов, они гибнут, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
Штурмовиков ВСУ отправляют на убой без шлемов и бронежилетов
