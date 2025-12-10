ВСУ применяли HIMARS вблизи жилых домов Новопавловки, рассказал беженец

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные вели огонь из американской РСЗО HIMARS вблизи жилых домов села Новопавловки в ДНР, рассказал РИА Новости один из свидетелей такого применения, беженец Роман Бойко.

"И танки разгружали, ездили через нашу улицу. "Хаймерсы", стреляли с поля, метров сто от меня. От дома тут метров сто. И вот он подъехал, выстрелил, я думал, крышу снесет. И уехал. Потом в пять утра он целый пакет (полный залп – ред.) выпустил", — сказал Бойко.