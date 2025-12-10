Рейтинг@Mail.ru
ВСУ применяли HIMARS вблизи жилых домов Новопавловки, рассказал беженец - РИА Новости, 10.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 10.12.2025
ВСУ применяли HIMARS вблизи жилых домов Новопавловки, рассказал беженец
ВСУ применяли HIMARS вблизи жилых домов Новопавловки, рассказал беженец - РИА Новости, 10.12.2025
ВСУ применяли HIMARS вблизи жилых домов Новопавловки, рассказал беженец
Украинские военные вели огонь из американской РСЗО HIMARS вблизи жилых домов села Новопавловки в ДНР, рассказал РИА Новости один из свидетелей такого... РИА Новости, 10.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ применяли HIMARS вблизи жилых домов Новопавловки, рассказал беженец

ВСУ вели огонь из РСЗО HIMARS вблизи жилых домов Новопавловки

© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные вели огонь из американской РСЗО HIMARS вблизи жилых домов села Новопавловки в ДНР, рассказал РИА Новости один из свидетелей такого применения, беженец Роман Бойко.
"И танки разгружали, ездили через нашу улицу. "Хаймерсы", стреляли с поля, метров сто от меня. От дома тут метров сто. И вот он подъехал, выстрелил, я думал, крышу снесет. И уехал. Потом в пять утра он целый пакет (полный залп – ред.) выпустил", — сказал Бойко.
Минобороны России сообщило об освобождении силами группировки войск "Центр" населенного пункта Новопавловка в ДНР 15 октября.
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
