Женщины чаще стали встречаться в ВСУ под Константиновкой, сообщил боец

ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Российские военные на константиновском направлении всё чаще видят женщин в составе украинских расчётов беспилотных систем, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 10-го гвардейского полка группировки "Юг" с позывным "Дизель".

"Женщины у них воюют, да - в основном в беспилотных системах. Наблюдали лично: когда производили разведку, нашли точку противника, и оттуда выходила женщина — выставляла дрон и забирала", — сказал "Дизель".