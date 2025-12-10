Рейтинг@Mail.ru
Розовая экипировка набирает популярность у ВСУ - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:46 10.12.2025 (обновлено: 11:24 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/vsu-2060994214.html
Розовая экипировка набирает популярность у ВСУ
Розовая экипировка набирает популярность у ВСУ - РИА Новости, 10.12.2025
Розовая экипировка набирает популярность у ВСУ
Украинские военторги предлагают широкий ассортимент розовой экипировки для украинских военнослужащих, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T03:46:00+03:00
2025-12-10T11:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2060997326_0:85:882:581_1920x0_80_0_0_44401e061d43602ee75540eff1790532.jpg
https://ria.ru/20251210/spetsoperatsiya-2060982246.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2060997326_0:2:882:664_1920x0_80_0_0_b1b012a9db357c728c9d0196f7fc8a76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Розовая экипировка набирает популярность у ВСУ

РИА Новости: среди военных ВСУ набирает популярность розовая экипировка

© РИА НовостиРозовая экипировка, продающаяся в военторгах Украины
Розовая экипировка, продающаяся в военторгах Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости
Розовая экипировка, продающаяся в военторгах Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские военторги предлагают широкий ассортимент розовой экипировки для украинских военнослужащих, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
В социальных сетях украинских военторгов представлен большой выбор тактической одежды и экипировки розового цвета. Например, можно приобрести розовые наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальный маячок, шевроны, компас, обложки для документов и даже чехол для бронеплит.
Каким образом розовое обмундирование поспособствует маскировке в условиях боевых действий, украинские военторги не уточняют. Однако некоторые магазины в качестве отзывов публикуют фотографии украинских военнослужащих в розовой форме с боевых позиций.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Боец ВС России в одиночку уничтожил пулеметный расчет ВСУ
00:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала