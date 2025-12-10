https://ria.ru/20251210/vsu-2060994214.html
Розовая экипировка набирает популярность у ВСУ
Розовая экипировка набирает популярность у ВСУ - РИА Новости, 10.12.2025
Розовая экипировка набирает популярность у ВСУ
Украинские военторги предлагают широкий ассортимент розовой экипировки для украинских военнослужащих, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных... РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
Розовая экипировка набирает популярность у ВСУ
РИА Новости: среди военных ВСУ набирает популярность розовая экипировка
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские военторги предлагают широкий ассортимент розовой экипировки для украинских военнослужащих, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
В социальных сетях украинских военторгов представлен большой выбор тактической одежды и экипировки розового цвета. Например, можно приобрести розовые наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальный маячок, шевроны, компас, обложки для документов и даже чехол для бронеплит.
Каким образом розовое обмундирование поспособствует маскировке в условиях боевых действий, украинские военторги не уточняют. Однако некоторые магазины в качестве отзывов публикуют фотографии украинских военнослужащих в розовой форме с боевых позиций.