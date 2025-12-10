Розовая экипировка набирает популярность у ВСУ

В социальных сетях украинских военторгов представлен большой выбор тактической одежды и экипировки розового цвета. Например, можно приобрести розовые наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальный маячок, шевроны, компас, обложки для документов и даже чехол для бронеплит.