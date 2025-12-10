Хакеры получили данные о частях ВСУ, использующих комплексы Piranha

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили полную информацию о военных частях и подразделениях ВСУ, закупающих передовую антидроновую систему Piranha, сообщил РИА Новости анонимный представитель одной из хакерских группировок.

По его словам, среди наиболее распространенных заказов указана модель Piranha DF-M – комплекс антидроновой защиты ВСУ . Эта система способна блокировать частоты в трех каналах и имеет радиус подавления до 150 метров. Она может работать круглосуточно с перерывом на 15 минут каждый час. Цена за одну единицу достигает одного миллиона гривен (около 1,8 миллиона рублей).

© РИА Новости Хакеры из группировок KillNet и Beregini взломали банк данных о частях ВСУ, в которые поставляются антидроновые комплексы "Piranha" © РИА Новости Хакеры из группировок KillNet и Beregini взломали банк данных о частях ВСУ, в которые поставляются антидроновые комплексы "Piranha"

"Вместе с данными о самом комплексе и ходе испытаний мы обнаружили информацию о ВСУ, которые активно платили за доставку новой разработки. Среди них и обычные военные части и штурмовые бригады, вплоть до украинских фондов", - сказал хакер.

В числе прочих Piranha закупали: войсковая часть 3027 нацгвардии Украины , части 3074 и А4718, ВЧ 3057 "Рубеж", 54 бригада Украины Хартия и другие части и подразделения.

Собеседник агентства добавил, что вместе с этим в базе данных указана информация о сроке завершения сделок, конкретных моделях и количестве экземпляров на одну группу военных.