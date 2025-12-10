Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ называет ложную причину смерти военных, рассказал пленный - РИА Новости, 10.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:27 10.12.2025
Командование ВСУ называет ложную причину смерти военных, рассказал пленный
Командование ВСУ называет ложную причину смерти военных, рассказал пленный
2025
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Командование ВСУ называет ложную причину смерти военных, рассказал пленный

Командование ВСУ называет ложную причину ранений и смерти личного состава

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Командиры ВСУ уклоняются от выплат компенсации раненым военнослужащим и семьям погибших, называя ложную причину ранений и смерти, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир.
"Получил ранение, даже на боевом - написали в документах: был без брони, чтобы только деньги не выплачивать. Убили - по неосторожности, не смотрел под ноги, не слушал птички (БПЛА - ред.). Пишут все, чтобы только денег не платить", - объяснил пленный.
Кушнир подчеркнул, что матери многих убитых военнослужащих по несколько месяцев не получали за них денежной компенсации.
"Много мамочек приходили, даже в часть, когда мы там были. Ругались - за детей по 3-4 месяца не получали денег. Им просто говорят - они по неосторожности, не следовали инструкции, как мы их учили. А как они могут учить толком, если мы копали постоянно окопы?" - объяснил пленный.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Раненых и убитых боевиков ВСУ никто не забирает, заявил пленный
Вчера, 10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
