Командование ВСУ называет ложную причину смерти военных, рассказал пленный
КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Командиры ВСУ уклоняются от выплат компенсации раненым военнослужащим и семьям погибших, называя ложную причину ранений и смерти, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир.
"Получил ранение, даже на боевом - написали в документах: был без брони, чтобы только деньги не выплачивать. Убили - по неосторожности, не смотрел под ноги, не слушал птички (БПЛА - ред.). Пишут все, чтобы только денег не платить", - объяснил пленный.
Кушнир подчеркнул, что матери многих убитых военнослужащих по несколько месяцев не получали за них денежной компенсации.
"Много мамочек приходили, даже в часть, когда мы там были. Ругались - за детей по 3-4 месяца не получали денег. Им просто говорят - они по неосторожности, не следовали инструкции, как мы их учили. А как они могут учить толком, если мы копали постоянно окопы?" - объяснил пленный.