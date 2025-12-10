Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредил о рисках, связанных с переутомлением и стрессом - РИА Новости, 10.12.2025
04:28 10.12.2025
Врач предупредил о рисках, связанных с переутомлением и стрессом
Врач предупредил о рисках, связанных с переутомлением и стрессом
Врач предупредил о рисках, связанных с переутомлением и стрессом

Врач Гуляев: переутомление и стресс увеличивают риск инфаркта

© Depositphotos.com / fizkesУставшая женщина на совещании
Уставшая женщина на совещании - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Depositphotos.com / fizkes
Уставшая женщина на совещании. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Хроническое переутомление и стресс могут привести к ускорению атеросклероза и увеличению риска инфаркта, рассказал РИА Новости главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев.
"Хронический стресс ассоциирован с повышением уровня воспалительных маркеров, ускорением атеросклероза и увеличением риска инфаркта", - сказал он.
Гуляев отметил, что при наличии признаков острого или хронического переутомления необходимо придерживаться нескольких простых правил. "Целесообразно ежедневно уделять хотя бы 5–10 минут дыхательным практикам или прогулкам, контролировать уровень артериального давления, пульса", - порекомендовал кардиолог.
Кроме того, важно соблюдать нормальный режим труда и отдыха, а также регулярность длительного сна - не менее семи часов в сутки.
