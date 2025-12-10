Народный фронт доставил жителям ДНР тысячу тонн питьевой воды

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Волонтеры Народного фронта с августа доставили жителям ДНР порядка 1000 тонн питьевой воды, сообщил РИА Новости координатор молодежного крыла Народного фронта в республике Сергей Бильченко.
Народный фронт 1 октября объявил, что его волонтеры за два месяца доставили около 325 тонн питьевой и 55 тонн технической воды жителям, а также социальным и медицинским учреждениям Донецкой Народной Республики.
"С августа мы активно занимаемся водным вопросом (в ДНР - ред.). На сегодняшний день мы выдали порядка 1000 тонн питьевой воды. Также нами были доставлены порядка 500 емкостей для технической воды", - сказал агентству Бильченко.
Координатор добавил, что волонтеры продолжают выезды на освобожденную территорию для помощи жителям гуманитарными, продуктовыми и гигиеническими наборами.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.
Народный фронт предложил создать штаб по борьбе с мошенниками
8 декабря, 20:49